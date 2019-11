Der 16. Karikaturenband von Rainer Weishaupt ist erschienen

Auf dem Weg von Weingarten nach Ravensburg liegt eine Bananenschale. Und der gestresste Nikolaus, mit der „Schwäbischen“ in der Hand und Maus, Fisch sowie Klorolle im Gepäck, ist gerade im Begriff, genau auf diese zu treten. Diese Zeichnung schmückt den 16. Karikaturenband von Rainer Weishaupt, der gerade erschienen ist. Das Buch versammelt wieder eine Auswahl von Karikaturen, die allesamt in der SZ erschienen sind.

Erhältlich ist es im Buchhandel in Ravensburg und Weingarten sowie in der Tourist-Info und in der Ratsstube. Es kostet 14,90 Euro. Das Vorwort stammt von der Zunftmeisterin der Schwarze Veri, Heike Neuner. Signierstunden sind am 7. Dezember in der Stadtbuchhandlung Weingarten und am 14. Dezember in der Buchhandlung Ravensbuch, jeweils von 11 bis 12 Uhr.