Den Towerstars fehlt nur noch ein Sieg zur DEL2-Meisterschaft

„Deutscher Meister wird nur der ERV!“ - Was da schon im zweiten Drittel euphorisch aus dem B1-Block in die generell sehr laute CHG-Arena tönte, könnte tatsächlich schon in zwei Tagen Realität sein: Die Ravensburg Towerstars sind nur noch einen Sieg von ihrer zweiten Meisterschaft in der Deutschen Eishockeyliga 2 nach 2011 entfernt.

Durch ein überzeugendes 7:4 (1:1, 4:1, 2:2) gegen die Löwen Frankfurt führen die Towerstars in der Finalserie mit 3:1 und können schon am Freitag in Frankfurt den Sack zumachen.

Und diesmal ließen die Ravensburger ihre Fans nicht so lang zittern wie am Ostermontag, als sie eines der erstaunlichsten Comebacks zumindest der oberschwäbischen Sportgeschichte hinlegten, ein längst haushoch verlorenes Spiel doch noch drehten und in letzter Sekunde mit 6:5 gewannen. Diesmal waren die individuell stärker besetzten, aber durch den für sie unglücklichen Serienverlauf womöglich schon leicht traumatisierten Frankfurter den Towerstars, die auf Cavin Pokorny und Ondrej Povizil verzichten mussten, nur im ersten Drittel richtig ebenbürtig.

Doch zunächst konnten die Fans erleben, was es in dieser Serie noch nicht gegeben hatte: Die Towerstars lagen nicht zurück. Frankfurt drückte zwar wie gewohnt mächtig nach vorne, doch die Durchschlagskraft fehlte noch etwas. Die Towerstars dagegen trafen in der zwölften Minute mit der zweiten Chance. Nach einem Pass von Maximilian Kolb fuhr Daniel Pfaffengut gekonnt durch den Slot und überwand Andryukhov mit der Rückhand. Lange hielt die Führung aber nicht. Dalton Yorke glich mit einem strammen Schuss von der blauen Linie aus (14.). Ein hoher Stock verhinderte, dass die Löwen die Partie schnell komplett drehten (18.) – nach Videobeweis wurde der Treffer aberkannt.

Towerstars drehen vor der Pause auf

Das zweite Drittel hatte sogar ein Ergebnis zu bieten, was so nach den ersten drei Spielen nicht zu erwarten war: Die Towerstars lagen weit vorn. Der Auftakt gelang prächtig, weil Robin Just – der schon am Montag mit drei Treffern maßgeblich zum Sieg beigetragen hatte – nach 35 Sekunden zum 2:1 traf. Auch der Ausgleich von Tim Schüle (25.) brachte die Oberschwaben nicht aus dem Konzept. Vielmehr drehten sie jetzt erst richtig auf. Vincenz Mayer (28.), Maximilian Kolb (31.) und David Zucker in Überzahl (38.) sorgten für eine deutliche 5:2-Führung zur zweiten Pause. Da half den Frankfurtern nach dem vierten Gegentreffer auch kein Torwartwechsel: Der völlig demoralisierte Andryukhov wurde durch Bastian Kucis ersetzt.

Apropos demoralisiert: Der sechste Ravensburger Treffer war vielleicht der einfachste in dieser Saison. Die Löwen standen anfangs des Schlussdrittels völlig neben sich. Sören Sturm durfte ohne Gegenwehr auf Kucis zulaufen und traf aus gar nicht mal so gutem Winkel mit einem Schlenzer zum 6:2 (42.). Und obwohl die Gäste sowieso schon geschlagen genug waren, hielt Goalie Jonas Langmann auch noch eine Eins-zu-Eins-Situation gegen Mathieu Tousignant (46.). Gegen Lukass Koziols 3:6 (51.) war er zwar machtlos – doch Hessen sind keine Oberschwaben, eine sensationelle Aufholjagd blieb aus. Das 4:6 von Adam Mitchell in der Schlussminute konterte Vincenz Mayer zum 7:4-Endstand. Und wieder hallte es durch die Arena: „Deutscher Meister wird nur der ERV!“