Den Ravensburg Rams gelingt die Revanche

Dank einer starken Leistung in der Abwehr haben die Ravensburg Rams in der Handball-Bezirksliga bei der TSG Ehingen mit 25:17 (14:8) gewonnen. Damit gelang dem TSB auch die Revanche für die Niederlage im Hinspiel in eigener Halle. Da der SC Lehr überraschend bei der SG Ulm & Wiblingen verlor, verkürzte der Tabellenvierte Ravensburg den Abstand nach vorne etwas.

Zu Beginn wurden die Rams überrascht. In der ersten Minute gab der Schiedsrichter erst Maximilian Ober eine Gelbe Karte, dann einen Siebenmeter. Nach zwei Minuten führte Ehingen mit 2:0. Das war dann laut Mitteilung aber wie ein Weckruf für die Rams. Nach einem Ballgewinn von Ober und dem langen Pass auf Claudius Frank warf dieser Ravensburg auf 3:4 heran. Per Siebenmeter glich Moritz Ewert zum 4:4 aus. Danach wurde auch die Abwehr sicherer – Ehingen musste immer weiter abreißen lassen. Der TSB hatte den im Hinspiel treffsicheren Rückraumschützen Manuel Latinovic dieses Mal besser im Griff (vier Tore). Am Abwehrbollwerk der Rams biss sich die TSG laut Mitteilung die Zähne aus. Bis zur Pause setzte sich Ravensburg auf 14:8 ab.

Die einigermaßen komfortable Führung war möglicherweise ein Grund dafür, dass die Rams nach dem Seitenwechsel zunächst nicht mehr so konzentriert arbeiteten. Ehingen schöpfte wieder Mut, kam aber nicht nennenswert heran. Das lag auch daran, dass TSB-Torwart Joachim Neff einige Paraden zeigte.

In den letzten 15 Minuten der Partie wurden die Ehinger etwas ruppig. Das führte dazu, dass bei den Rams Lukas Haefele und Alexander Reichle verletzt ausfielen. Mit einem 4:0-Lauf verkürzte Ehingen auf 17:22. Zwei Siebenmeter von Lukas Paul und eine Zeitstrafe gegen Ehingen entschieden dann aber das Spiel.