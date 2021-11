Den Ravensburg Rams gelingt der erste Saisonsieg

Erleichterung bei den Handballern des TSB Ravensburg. In einer insgesamt einseitigen Partie haben die Rams in der Bezirksliga gegen den TV Gerhausen II mit 37:22 (16:12). Es war im sechsten Saisonspiel der erste Sieg für den TSB. Die von einer Grippewelle geschwächten Handballer des HCL Vogt verloren dagegen knapp bei der TSG Ehingen.

TSB Ravensburg – TV Gerhausen II 37:22 (16:12). – Der Knoten in der zuletzt schwächelnden Offensive platze vor allem in der zweiten Halbzeit. Die Rams kamen gut in die Partie, die Körpersprache stimmte und man merkte der Mannschaft den Siegeswillen an. Nach zehn Minuten führte Ravensburg nach Treffern von Patrik Häffner und Julian Langlois mit 8:4. Mitte der ersten Halbzeit ging der TSB aber fahrlässig mit einigen Chancen um und die Gäste verkürzten auf 11:12. Die Ravensburger konnten aber den alten Abstand von vier Toren bis zur Halbzeit wieder herstellen. Die zweite Halbzeit war eine einseitige Angelegenheit. Die Rams nahmen den Rückraum der Gäste aus dem Spiel, die Torhüter Valentin Ehrat und Jakob Weißhaar zeigten einige Paraden und im Angriff lief es viel besser als zuletzt. In der 41. Minute war die Partie beim Stand von 24:14 entschieden. Die TSB-Trainer Maximilian Ober und Christian Herter wechselten jetzt munter durch, jeder Spieler durfte ran – und alle Ravensburger Feldspieler trafen auch. Kapitän Julian Langlois war mit zwölf Treffern – davon acht Siebenmeter – der treffsicherste Ravensburger. Patrik Häffner warf sieben Tore. Das nächste Heimspiel ist erst am Sonntag, 14. November, gegen den ungeschlagenen Tabellenführer HC Lustenau.

TSB: Ehrat, Weißhaar; Langlois (12/8), Häffner (7), Begagic (2), F. Ewert (2), Ober, Trommeshauser (3), Schirmer (2), Lohr (1/1), Wiedemann (1), Koßbiehl (4/1), M. Ewert (3).

TSG Ehingen – HCL Vogt 26:23 (12:11). – Nach dem Heimerfolg gegen Ravensburg hatte sich der HCL in Ehingen durchaus Hoffnungen gemacht, doch geschwächt durch eine Grippewelle gab es eine Niederlage. Ohne fünf Stammkräfte fuhren die Vogter nach Ehingen. Unterstützung gab es durch die A-Jugendlichen Noah Fiderle und Adrian Steinhauser. Trotz der personellen Probleme hielt Vogt die Partie lange ausgeglichen. Nach Zwei-Minuten-Strafen gegen Vogt zog die TSG zwar auf 9:5 davon. Mit viel Moral und Willen kamen die Gäste aber bis zur Pause auf 11:12 heran. Dann gab es den nächsten Rückschlag: Roland Nreca fiel verletzt aus. Doch auch jetzt hielten die Vogter weiter mit. Bis zum 15:15 war die Partie völlig offen, Vogt versuchte durch ständige Wechsel die fehlenden Spieler zu kompensieren. In doppelter Überzahl nutzte der HCL aber seine Chancen nicht, dazu verletzte sich auch noch Adrian Steinhauser. Vogt hatte nur noch acht Feldspieler. Das nutzte Ehingen aus und warf fünf Tore in Folge zum 23:17. Vogt erzielte zwar noch fünf Treffer in fünf Minuten, verlor aber knapp. Mit einer besseren Chancenverwertung in Überzahl wäre mehr drin gewesen für die Gäste.

HCL: Fiderle, Schmucker; Schmid (1), Merturi (1), Steinhauser, Pilz (7), S. Buemann (2), L. Buemann (3), Burkart, Nreca (3), Culjak (3), Hecht (3).