Den Hackern auf der Spur

Die DHBW Ravensburg bietet auf ihrem Technikcampus in Friedrichshafen zukünftig den neuen Studiengang IT Security in der Informatik an. Mit dem neuen Angebot reagiere die Hochschule auf das steigende Bedürfnis von Unternehmen von Einrichtungen, Strategien zur Sicherheit ihrer Daten und Produkte zu entwickeln, heißt es in einer Mitteilung der DHBW.

„Im Gespräch mit den Firmen sehen wir einen riesigen Bedarf an dem Thema IT Security“, sagt Professor Andreas Judt, der Studiengangsleiter Informatik an der DHBW Ravensburg. Besonders die großen Unternehmen der Region hätten für den Studienstart in diesem Oktober bereits Plätze reserviert. Aber auch kleine und mittlere Firmen seien dabei und verdeutlichen damit, dass die Sicherheit der Daten und Produkte tatsächlich alle angeht.

Zwei Aspekte würden bei dem neuen Studienangebot IT Security eine wesentliche Rolle spielen: die Sicherheit der Unternehmen und die Sicherheit der Produkte. Wenn die Sicherheit im Unternehmen gefährdet sei, müssten Experten dies frühzeitig erkennen und darauf reagieren können, heißt es weiter in der Mitteilung.

„Angriffe auf Unternehmen und Produkte müssen natürlich auch entdeckt werden Die Zahl der unbemerkten Einbrüche in Unternehmen und Behörden ist weltweit sicher riesig“, wird Judt zitiert. Es werde immer wichtiger, von Beginn an Sicherheitskonzepte und sichere Systemarchitekturen auszuarbeiten.

Programmieren ist eher zweitrangig

Dabei würden umfangreiche Kenntnisse über Angriffsszenarien und die richtige Wahl von Technologien eine entscheidende Rolle spielen. Im Schwerpunkt IT Security würden diese Themen ausführlich behandelt und auch in der Praxis erprobt. Im Unterschied zu den klassischen Informatik-Studiengängen spiele in der IT Security das Programmieren keine wesentliche Rolle, dafür wird besonders viel Wert auf methodische und rechtliche Aspekte gelegt. Die Studierenden sollen sich mit aktuellen Angriffsszenarien auseinandersetzen und Techniken der IT Security im Design von Systemen, Netzwerken und Daten anwenden können. Im dritten Studienjahr würden die erlernten Techniken im Modul Offensive Security an einem realen Szenario erprobt. Ziel sei es, Angriffe auf Unternehmen und Produkte analysieren und rechtssicher sowie in Zusammenarbeit mit Behörden abwehren zu können.