Den Eishockey-Profi mit Fragen löchern

Dass die Eishockey-Profis der Ravensburg Towerstars derzeit in aller Munde sind, verwundert beim Blick auf die Tabelle der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 nicht. Die Lokalmatadoren grüßen von ganz oben. Das mediale Interesse ist ebenso groß wie das der vierten Klasse der Grundschule Grünkraut. Die „Schwäbische Zeitung“ hat die 20 Nachwuchsreporter zum Recherchieren in die Eissporthalle geschickt. Dort durften die Kinder im Alter von neun und zehn Jahren Towerstars-Geschäftsführer Rainer Schan interviewen, beim Training zuschauen und Torhüter Michael Boehm mit Fragen löchern.

Boehm, gebürtig aus Bad Tölz (Bayern), spielt erst seit dieser Saison in Ravensburg. Der 21-Jährige will im Profisport Fuß fassen. Das heißt: hart trainieren, Leistung auf dem Eis zeigen, aber auch den ein oder anderen Termin mit Journalisten wahrnehmen. Rund 10 000 Euro kostet allein die Schutzausrüstung, die den Keeper vor dem steinharten Puck beschützen soll. „Mit das Wichtigste ist der Sackschutz“, erklärt Boehm, begleitet vom Gelächter der Jungs, „nein, im Ernst: Es ist wirklich wichtig, die Weichteile zu schützen. Alle Spieler tragen diesen Schutz.“ Hinzu kommen große Protektoren für die Knie, die Beine und den Oberkörper, ja sogar eine Halskrause gehört zur Sicherheitsausrüstung. Auch ein Helm, den jeder Torhüter individuell gestalten kann, ist Pflicht. Trotz der rund zehn Kilo schweren Montur muss Boehm beweglich bleiben, um die Schüsse der Gegner parieren zu können. „Das trainieren wir jeden Tag“, sagt er und probiert sich zum Beweis vor den Grundschul-Journalisten an einem Spagat – ein paar wenige Zentimeter fehlen noch bis zum Boden, aber Boehm gelobt Besserung. 15 Minuten dauerte es übrigens, bis der Ersatzkeeper der Towerstars komplett angezogen ist. Eine legitime Frage also, wie und ob man mit der ganzen Ausrüstung überhaupt auf die Toilette gehen kann: „Am besten vor dem Spiel, und wenn es hart auf hart kommt, muss man eben laufen lassen“, sagt der 21-Jährige, „aber mir ist das noch nie passiert“, fügt er an und lächelt.

Insgesamt 22 Fragen hatten die Schüler für Geschäftsführer Rainer Schan vorbereitet. Wie viele Spieler gibt es, wie kommen Sie zu den Auswärtsspielen und was kostet der ganze Spaß eigentlich? Damit sich die Nachwuchsreporter voll und ganz auf ihr Interview konzentrieren konnten, ließen sich Klassenlehrerin Cornelia Kiesel und Referendarin Sarah Fimpel kurzerhand zu Schreiberlingen degradieren. Und Antworten gab es natürlich auch: Bei jedem Spiel der Towerstars stehen 22 Spieler im Kader. Mit einem Doppeldeckerbus, in dem es sich die Spieler mit Reisematratzen gemütlich machen, geht es auf lange Auswärtsfahrten und rund 2,5 Millionen Euro sind für Spielergehälter, Eismieten, Equipment und alles, was sonst noch dazugehört, pro Jahr nötig.

Seit einigen Wochen lesen die Viertklässler im Rahmen der Aktion „Wir lesen junior“ täglich die „Schwäbische Zeitung“. Gemeinsam mit den Lehrkräften werden Texte analysiert und besprochen, um in den kommenden Wochen selbst einen Bericht zu schreiben, der Mitte Dezember in der „Schwäbischen Zeitung“ erscheint. Das Thema: Spitzensport. Hinter den Kulissen der Ravensburg Towerstars.