Den DRK-Nikolaus jetzt nach Hause buchen

Der Nikolaus in seinem prächtigen Gewand und sein Knecht Ruprecht vom DRK Ravensburg statten auf Wunsch Familien Besuche ab, um den artigen und nicht ganz so artigen Kindern aus dem Goldenen Buch vorzulesen und Geschenke zu verteilen. Buchen kann man die verschiedenen Nikolausteams laut DRK bei Stefan Belz, Telefon 0751 / 7640166, E-Mail an stefanbelz@ymail.com.

Um eine rechtzeitige Anmeldung für die Tage 5. und 6. Dezember wird gebeten. Die Teams kommen 17.30 Uhr und 20 Uhr vorbei und besuchen auch Firmen, Kindergärten und Vereine. Der DRK-Nikolaus ist kostenlos – freut sich aber über eine Spende. Durch die Spendeneinnahmen wird die ehrenamtliche Arbeit des Roten Kreuzes in Ravensburg mitfinanziert, heißt es abschließend.