Demonstration in der Ravensburger Innenstadt verläuft friedlich

Etwa 250 Menschen haben am Samstagnachmittag in der Ravensburger Innenstadt gegen hohe Energiepreise, gegen Impfschäden, gegen die Nato, gegen das Weltwirtschaftsforum und die Regierung demonstriert. Unter anderem forderten einige „Freiheit für Michael Ballweg“, einen Vertreter der „Querdenker“, der wegen Betrugsverdachts in Untersuchungshaft sitzt. Ein Mann behauptete auf einem Plakat, ohne die Weltgesundheitsorganisation gebe es keine Pandemien. Manche Teilnehmer trugen auch bloß rote Pappeherzen mit der Aufschrift „Frieden“. Die Demonstration, die mit einer Kundgebung auf dem Gespinstmarkt endete, verlief nach Angaben der Polizei friedlich. Foto: Siegfried Heiss