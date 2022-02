Demonstration gegen das Aufrüsten

Die Initiatoren des Ravensburger Appells „abrüsten statt aufrüsten“ protestierten am Samstag, 19. Februar, aus dem Politischen Wohnzimmer Ravensburg gegen den Kriegskurs der Nato und gegen die drohende Kriegsgefahr in der Ukraine. Die Veranstaltung war im Vorfeld beim Ordnungsamt angemeldet und genehmigt worden, heißt es in der Pressemitteilung. Weiter heißt es darin, „viele Passantinnen und Passanten reagierten positiv auf die Aktivistinnen und Aktivisten und teilten den Wunsch nach mehr Objektivität in der Berichterstattung und nach Abrüstung, als Grundlage für Stabilität und Frieden.“