Eine friedliche Demonstration für Frieden in Syrien hat am Samstag um die Mittagszeit auf dem Marienplatz in Ravensburg stattgefunden. Bei der stillen Demonstration wurden Bilder, Gemälde und Fahnen gezeigt. Die etwa 40 Demonstranten wollten mit dieser Aktion auf die Situation unschuldiger Zivilisten, Kinder und Frauen in dem Bürgerkriegsland hinweisen. „Die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Alghuta geschehen vor den Augen der ganzen Welt“, war auf einem Plakat zu lesen.