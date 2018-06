Demonstration für den Weltfrieden

Rund 100 Demonstranten sind am Samstag dem Aufruf von Aktivisten der Friedensbewegung gefolgt, die vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten warnten. Die Aktivisten hatten zu einer Kundgebung am Rivoli-Platz aufgerufen, um vor einer militärischen Intervention und dem geplanten Regime-Wechsel der USA im Iran zu warnen.

So wurden drei große Weltkugeln durch die Straßen getragen, die von Maskenträgern mit selbstgebastelten Papp-Raketen symbolisch verfolgt wurden. Wie die Aktivisten in einer Pressemeldung mitteilen, würde ein amerikanischer Angriff auf den Iran zu einer Konfrontation mit der iranischen Schutzmacht Russland führen. In diesem Konflikt würden sich zwei Atommächte gegenüberstehen und das hätte eine massive Bedrohung des Weltfriedens zur Folge. Neben der vorbehaltslosen Einhaltung des Völkerrechts, forderten die Veranstalter ein Ende der militärischen Einmischungen in andere Staaten und ein striktes Waffenexportverbot in Krisenregionen.