Demokratiebildung am Diakonischen Institut Ravensburg

Mitreden, Mitmachen und Mitgestalten stehen im Zentrum des digitalen Demokratieprojekts #DemoCRAZY. Auf den Weg gebracht wurde es vom Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart Anfang diesen Jahres. Durchgeführt wird es an Schulen und Jugendzentren in ausgewählten Caritas-Regionen, in Ravensburg vom Caritasverband Bodensee-Oberschwaben. Ziel von #DemoCRAZY ist die Demokratieförderung junger Menschen. Zu diesem Zweck gestalten sie Text-, Bild- und Videoinhalte zu gesellschaftspolitischen Themen wie Hate Speech und Fake News. Die Ergebnisse werden im Internet veröffentlicht. Am 19. und 20. Oktober war #DemoCRAZY am Diakonischen Institut in Ravensburg-Weißenau in der Berufsfachschule für Heilerziehungsassistenz vor Ort. Die Schwerpunkte waren Hate Speech in Sozialen Medien, Frauenrechtsverletzungen und politischer Machtmissbrauch. Die Veranstaltung wurde vom SWR für die Sendung SWR Aktuell begleitet. Seit Ausstrahlung am 1. November ist der Beitrag in der Mediathek zu finden. Die Projektergebnisse der Auszubildenden werden bald auf der #DemoCRAZY-Homepage veröffentlicht. (www.democrazy.website). Weitere Infos zur Ausbildung unter www.diakonisches-institut.de