Neues Corona-Meldesystem DEMIS bringt Krankenhausgesellschaft auf die Palme

Aus Angst vor einer Corona-Welle im Herbst wurde die Frist nach vorn verlegt: Bis zum 17. September müssen die Krankenhäuser in Deutschland ihre Bettenbelegung über DEMIS melden. DEMIS ist das Deutsche Elektronische Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz.

Damit melden Arztpraxen und Krankenhäuser normalerweise Fälle von meldepflichtigen Infektionskrankheiten. Doch nun soll es auch für die Erfassung der Hospitalisierung und die Bettenbelegung auf der Normalstation dienen.

Deutsches Digitalisierungsdilemma schlägt wieder zu

Immerhin, die Krankenhäuser der Region sind schon an DEMIS angeschlossen. Nur die Kliniken im Landkreis Sigmaringen arbeitet noch an der technischen Umsetzung. „Falls dies bis zum 17. September technisch nicht möglich ist, sieht das System eine Ausweichlösung vor, die wir nutzen werden“, so eine Sprecherin.

Eigentlich soll durch die elektronische Meldung die Datenvollständigkeit erhöht und die Aufwände in den Krankenhäusern reduziert werden, so ein Sprecher des Bundesministeriums für Gesundheit.

Dabei sei davon auszugehen, dass die automatisierte Meldung aus den Primärsystemen der Krankenhäuser mit weniger Aufwand verbunden ist als die Meldung über das DEMIS-Meldeportal. Doch genau hier scheiden sich die Geister.

Denn mit DEMIS beginnt offenbar erst ein großer Mehraufwand für die Kliniken und das Personal. „Die eigentliche Herausforderung besteht darin, die Daten automatisch aus unserem System in das DEMIS System zu übertragen. In der ersten Stufe muss das „von Hand“ geschehen und die meisten Datenfelder zweimal eingetragen werden“, schreibt das Klinikum Landkreis Tuttlingen auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Die Schnittstellen zwischen den beiden Systemen müssen erst noch entwickelt werden. Laut den Kliniken Ostalb wird das wahrscheinlich erst zum 1. Januar 2023 der Fall sein.

Geschäftsführer des Klinikum Tuttlingen, Sebastian Freytag, hält das zweimalige händische Ausfüllen für eine Zumutung. „Es ist ja nicht so, dass es nicht ausreichend Zeit gegeben hätte, die Übertragung mit den Softwareherstellern so abzustimmen, dass diese die automatische Datenübertragung hätten programmieren können. Ärztinnen und Ärzten zu erklären, dass sie jetzt zusätzlich, neben allen anderen dokumentationspflichtigen Daten in ein Portal eintragen müssen, die sie bereits einmal erfasst haben, ist schwierig“, sagt er.

DEMIS soll die Krankenhäuser eigentlich entlasten

Anfang dieser Woche waren bundesweit etwa 500 Krankenhäuser bei DEMIS angemeldet, am Ende müssten es circa 1850 sein, so Matthias Einwag, Hauptgeschäftsführer der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG). Er geht davon aus, dass sich die meisten Häuser bis zum Wochenende bei DEMIS anmelden werden.

„Die Krankenhäuser kämpfen mit der überhasteten Einführung umfangreicher Meldepflichten“, sagt Einwag. Diese umfassen jetzt zusätzlich sehr detaillierte Belegungsmeldungen und die Meldungen müssten auch noch täglich abgegeben werden.

Eine schnelle Umsetzung der automatischen Meldungen durch die Hersteller der Krankenhaus-Softwaresysteme ist nicht möglich, weil die IT-Firmen erst in diesen Tagen die genauen Anforderungen vom Gesetzgeber erhalten.

Benötigtes Formular kommt erst zwei Tage vor Fristende

Was die Krankenhäuser auch ärgert, „ist die Tatsache, dass auch am Samstag und Sonntag Meldungen eingefordert werden, ohne dass die empfangenden Stellen an diesen Tagen irgendwelche Konsequenzen daraus ziehen würden“, so Einwag. Auch das Vorziehen der Meldeverpflichtung werde die Kliniken belasten.

Die Frist zum 17. September kommt früh für die Krankenhäuser.

Die IT-Abteilungen müssen den sogenannten „Comfort-Client“ einrichten, den das RKI, das Bundesgesundheitsministerium und die Länderregierungen ins Leben gerufen haben. Schaffen sie das nicht, drohen Sanktionen, unter anderem in Form von Geldstrafen.

Robert Mahnke ist der IT-Leiter der Uniklinik Ulm. Die Klinik nutzt DEMIS schon länger und hat auch bereits den Comfort-Client betriebsbereit. Doch um wirklich starten zu können, fehlt bislang noch ein Formular. Das wurde aber erst am Donnerstag, 15. September vorgestellt. „Es war eine viel zu kurze Vorlaufzeit“, sagt Mahnke.

Nachtragen der Daten ist nicht möglich

Die IT-Abteilungen der Krankenhäuser müssen nicht nur einen zusätzlichen Client installieren, sie müssen außerdem intern Lösungen finden, wie die geforderten Daten übertragen werden. Denn die Krankenhäuser müssen auch am Wochenende Daten übertragen.

Nachtragen können sie Daten nicht, nur für den jeweiligen Tag. Außerdem müssen die Daten bis zu einer bestimmten Zeit ins System eingegeben werden, sonst zählt es zu einem anderen Tag. Hinterher gibt es auch keine Möglichkeit mehr, die Daten nochmal einzusehen.

„Das System ist noch nicht ganz ausgegoren“, sagt Mahnke. Denn es sei nur eine Übergangslösung, bis die Meldung der Daten ab Januar 2023 mithilfe der Krankenhausinformationssysteme funktioniert.

Die erfassen die Informationen nämlich bereits, nur fehlt eine Schnittstelle zu den Gesundheitsämtern. Mit DEMIS ziehen die IT-Abteilungen der Krankenhäuser die Daten aus dem einen System und pflegen sie ins andere ein.

Ellio Schneider von den Waldburg-Zeil Kliniken rechnet damit, dass DEMIS für die meisten Krankenhäuser mit einem großen Mehraufwand verbunden ist. (Foto: Marijan Murat/dpa/Waldburg-Zeil Kliniken)

Eigentlich sei DEMIS für Arztpraxen geschaffen worden und nicht für so große Umgebungen wie Kliniken. Dort gibt es eine große Menge an Daten, die vertraulich sind. Jedes zusätzliche System, in das Daten fließen, erhöht auch die Sicherheitsanforderungen, sagt Mahnke.

Zusätzlich fiel die Implementierung des Systems in die Urlaubszeit. Das habe die Aufgabe für die Klinik nochmal erschwert. „Man kommt bei den kurzen Fristen kaum hinterher. Darunter leiden dann auch unsere Routineaufgaben.“

Wer zu spät ist, muss mit Sanktionen rechnen

Bisher wurden die Daten händisch per Fax gemeldet. „Dies hätten wir bis zur Umsetzung im Krankenhausinformationssystem weiterhin machen können. Das hätte uns einige Arbeit erspart.“

Den Kliniken drohen Sanktionen, wenn sie die geforderten Meldungen nicht erbringen – obwohl der Gesetzgeber die technischen Rahmenbedingungen nicht bereitstellen kann. Ellio Schneider

Ellio Schneider, Geschäftsführer der Waldburg-Zeil Klinik in Wangen, sagt, dass die ab dem 17. September für DEMIS von allen Kliniken geforderten Meldungen nach Infektionsschutzgesetz angesichts des aktuellen Technik-Standes nicht leistbar seien. „Den Kliniken drohen Sanktionen, wenn sie die geforderten Meldungen nicht erbringen – obwohl der Gesetzgeber die technischen Rahmenbedingungen nicht bereitstellen kann“, so Schneider.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Bundesverband Deutscher Privatkliniken (BDPK) und auch die Waldburg-Zeil Kliniken rechnen nicht damit, dass die notwendigen Softwareanpassungen vor dem 1. Januar 2023 erfolgt sind.

Deshalb fordere Schneider als Mitglied im Vorstand des BDPK, das Gesetz entweder anzupassen oder seine praktische Gültigkeit auszusetzen, bis die IT-Rahmenbedingungen vorhanden sind.

Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) meldete sich am Freitag mit Verabschiedung der neuen Corona-Regeln durch den Bundesrat zu Wort. Man werde nicht zulassen, dass das Bundesgesundheitsministerium mit diesem Gesetz der Öffentlichkeit suggeriere, dass ab dem 17. September 2022 alle Krankenhäuser den geforderten umfassenden Datenkranz liefern könnten, schreibt die DKG. Schließlich sei das "teilweise weder objektiv technisch noch vom manuellen Aufwand her leistbar". Die Verantwortung für diesen Missstand trage der Bundesgesundheitsminister" und nicht die seit über zwei Jahren mit der Pandemiebekämpfung belasteten Krankenhäuser", so die DKG.