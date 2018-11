Dem Volk aufs Maul geschaut

Eine ungeahnte Erfolgsgeschichte hat der Oberschwäbische Kalender geschrieben, den im Spätherbst 1973 eine kleine Gruppe von Lehrlingen an der Ravensburger Berufsschule aus der Taufe gehoben hat. Inzwischen ist nicht nur die 45. Ausgabe dieses Kalenders erschienen, sondern auch ein zweites Buch, das in breiterer Form die Themen dieses Kalenders aufgreift. Vorgestellt wurde es am vergangenen Dienstag in der Aula der gewerblichen Berufsschule Ravensburg.

Josef Schaut, mittlerweile pensionierter Fachlehrer der Berufsschule, hat das Projekt von Beginn an betreut. Er fungierte auch beim Buch als Herausgeber und grafischer Gestalter. Die Menschen Oberschwabens und ihre ebenso vielschichtige wie hintergründige Sprache stehen dabei im Mittelpunkt. Die Fotos zeigen Momentaufnahmen aus dem prallen Leben. Kurze Redewendungen wechseln sich ab mit Mundartgedichten, die in der Regel mit Grafiken illustriert sind. Das Motto des Kalenders 2019 lautet „nagugga“ (hinschauen). Dagegen verspricht der Buchtitel: „S goht weiter“ (es geht weiter).

Angesichts eines zahlen- wie altersmäßig breit gestreuten Teams von ehrenamtlichen Kalendermachern und einer illustren Gesellschaft von Beitrags-Autoren für das Buch kam bei der Präsentation keine Angst auf, dass dieses Projekt in absehbarer Zeit sterben könne. Mag sich die Mundart inzwischen abgeschliffen haben und die elektronischen Medien dem gedruckten Wort und Bild mächtig Konkurrenz machen, so ist die Rückbesinnung auf Heimat ohne Tümelei aktuell und spannend wie selten zuvor.

Das zeigt allein die Themenvielfalt in diesem Schwäbischen Bilder- und Lesebuch mit seinen heiteren wie ernsten Rückblicken und Ausblicken. Weder verklären sie die Vergangenheit, noch machen sie Angst vor einer Zukunft in einer zunehmend komplexer werdenden Welt. Mehr als 70 Jahre nach Kriegsende lenkt das Buch schlaglichtartig unter anderem den Blick darauf, wie der Ungeist des Nationalismus und Rassismus auch in der vermeintlich heilen Welt Oberschwabens sein Unwesen getrieben und sich in den Folgejahren hinter vermeintlich gut bürgerlicher Wohlanständigkeit versteckt hat. Es erinnert beispielhaft an Opfer, die Außenseiter geblieben waren oder an die man sich erst viele Jahre nach ihrem gewaltsamen Tod ehrenhaft erinnert.

Geflohene und Vertriebene strömen nicht erst seit wenigen Jahren in unsere Region. Wie fremd sich ein kleiner Schuljunge gefühlt hat, der nach 1945 aus Ostpreußen über Schleswig-Holstein in ein kleines Dorf im Kreis Biberach gekommen war, weil er von seinen Schulkameraden kein Wort verstand, ist dabei ebenso nachzulesen wie seine Geschichte einer mittlerweile perfekten Integration und Zweisprachigkeit. Den Beweis dafür lieferte er gleich bei der Buchpräsentation. Eine andere Autorin schilderte – in vollem Ornat – ein abenteuerliches Erlebnis aus ihrer Landjugendzeit, als sie als heiliger Nikolaus verkleidet pädagogisch tätig wurde und dabei unter anderem mit den Unbilden eines stürmischen Winterabends zu kämpfen hatte.

Aber auch in die Feinheiten des schwäbisch-alemannischen Dialekts kann sich der Leser unter fachkundiger Anleitung vertiefen. Das alles verhilft nicht nur Zugezogenen zu einem besseren Verständnis mundartlicher Eigenheiten, sondern ist auch aufschlussreich für schwäbische Muttersprachler, denen viele alte Begriffe nicht mehr ganz geläufig sind.