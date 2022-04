Dem TSV Eschach gelingt ein perfekter Start in dei Abstiegsrunde

Der TSV Eschach hat den SV Mietingen im ersten Endspiel gegen den Abstieg in der Fußball-Landesliga klar und verdient mit 4:0 geschlagen. Während sich die Eschacher eine Vielzahl von Torchancen erarbeiten konnten, war Mietingen am Sonntagnachmittag in der Offensive zu harmlos.

Den Gästen geht es am Ende um Schadensbegrenzung

Schon knappe fünf Minuten vor Schluss hatte Dominik Gertler genug: „Komm Schiri, pfeif ab“, meinte Mietingens Torhüter in Richtung des Unparteiischen Jonas Toranzo. Gertler hatte zu diesem Zeitpunkt mit seinen Mannschaftskollegen bereits auf Schadensbegrenzung umgeschaltet. Als Christoph Rauß in der 88. Minute den Ball dann auch noch freistehend aus kurzer Distanz weit über das Eschacher Tor drosch, waren die Gäste vollends bedient. Die zweite echte Torchance des SVM war gleichzeitig die letzte Aktion der Partie.

Begonnen hatte alles mit einem Traumstart für Eschach: Bei einem schnell ausgeführten Freistoß an der Mittellinie war Mietingen nicht gut postiert – Fabian Elshani lief von links ein und traf zum 1:0. Das war der Auftakt für 25 Anfangsminuten, in denen Eschach schon alles hätte entscheiden können: In der 15. Minute war Sören Hirschle rechts durch und legte Sebastian Sprenger das 2:0 auf den Fuß – der Stürmer scheiterte aber aus kurzer Distanz an Mietingens Torhüter. Wenig später war Hirschle nach einer tollen Kombination selbst frei vor dem Tor des Gegners, konnte Gertler aber ebenfalls nicht überwinden. In der 19. Minute versuchte es Max Bröhm aus spitzem Winkel, verfehlte das Tor aber ebenso knapp wie zwei Minuten später mit einem Heber. In der 23. Minute hatte der agile Bröhm seine dritte Chance innerhalb kürzester Zeit – Gertler konnte den Volleyschuss aber abwehren.

Schon zur Halbzeit ist das Spiel entschieden

Mietingen fand zunächst offensiv gar nicht statt und produzierte sogar fast ein Eigentor, als Gertler einen seiner Verteidiger anschoss und der Ball Richtung Tor trudelte. Erst nach einer halben Stunde, nachdem Eschachs Verteidiger Marius Sauter verletzt vom Feld musste, konnte der SVM die Partie offener gestalten. Bröhm nahm den Gästen aber noch vor der Pause mit einem Doppelschlag alle Hoffnungen. Erst war Eschachs Nummer elf mit einem feinen Solo gegen drei Mietinger erfolgreich. Dann leistete sich die Defensive des SVM einen dicken Patzer bei einem hohen Ball von rechts – Bröhm traf mit dem Pausenpfiff per Heber zum 3:0.

Damit war das Spiel bereits nach 45 Minuten entschieden. Daran konnte auch ein Doppelwechsel aufseiten des SVM nach der Pause nichts mehr ändern. Mietingen hatte in der 70. Minute die erste Großchance, als der eingewechselte Javier Todd perfekt von Roland Mayer bedient wurde, aber an Maik Strobel im Eschacher Tor scheiterte. Stattdessen machte der auf Eschacher Seite eingewechselte Julian Jehle auf Zuspiel von Bröhm mit dem 4:0 in der 79. Minute den Deckel drauf. „Wenn du gleich in der ersten Minute mit 1:0 in Führung gehst, gibt das natürlich viel Selbstvertrauen“, freute sich Eschachs Trainer Philipp Meißner über den perfekten Start in die Abstiegsrunde. „Die Jungs haben sehr konsequent gespielt.“

Ausfälle will der Spielertrainer nicht als Ausrede gelten lassen

Meißner hatte angesichts der klaren Führung sogar die Möglichkeit, dem Nachwuchs Spielpraxis zu gönnen. Sein Gegenüber – der verletzte Mietinger Spielertrainer Christian Glaser – redete erst gar nicht um den heißen Brei herum: „Der Sieg für Eschach war absolut verdient – die Eschacher waren uns in allen Belangen überlegen.“ Die zahlreichen Ausfälle vor allem in der Offensive wollte Glaser nicht als Ausrede gelten lassen: „Die anderen können das genauso.“ Das Programm für die kommende Woche: „Wir werden das jetzt zusammen analysieren und dann abhaken.“