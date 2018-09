Dem Sieg folgt die Operation

Ein Auf und Ab in Sachen Gefühlslage hat es für Daniel Gathof gegeben. Den Woidman-Marathon in Bayern gewann der Vogter Mountainbikeprofi, einen Tag später musste Gathof aber am Knie operiert werden. Statt Weltranglistenpunkte in Israel zu sammeln, muss er jetzt in die Reha.

Der Woidman-Marathon war ein Lauf der Ritchey-Challenge und zugleich die offenen bayerischen Meisterschaften auf der Langdistanz. Bei Temperaturen um die zehn Grad sowie Regen mussten 88 Kilometer bewältigt werden. Nach einem schnellen Beginn hielt sich Gathof zurück, merkte aber, dass die Form der vergangenen Wochen noch da war. Auch mit dem schmierigen Untergrund, auf einer ohnehin schon schwierigen Strecke, kam Gathof gut zurecht. Zur Rennhälfte passierte jedoch ein kleiner – und folgenschwerer – Sturz auf einer Holzbrücke. Gathof fuhr mit einer offenen Schnittwunde am Knie weiter. „Es war glatt wie Eis, den Cut habe ich erst später im Rennen gemerkt und er behinderte mich nicht“, meinte der Mountainbiker. Trotz des Sturzes an begann Gathof, Druck zu machen und enteilte seiner Gruppe Richtung Spitze. Die Taktik ging auf und ab Kilometer 60 war er alleine in Führung. Diese baute er auch erst einmal aus. Gegen Ende schwanden bei Gathof etwas die Kräfte aufgrund der Kälte und der Abstand zum Verfolger wurde kleiner – dennoch sicherte sich Gathof den Sieg.

Nach der Siegerehrung wurde das Knie genäht. Tags darauf entzündete sich jedoch der Schleimbeutel und Gathof musste in der Sportklinik Ravensburg operiert werden. „Von der Diagnose bis zur Operation ging es sehr schnell“, sagte Gathof vom KJC Ravensburg. „Dennoch heißt es jetzt ein paar Tage Zwangspause.“ Somit verpasst er ein Weltranglisten-Etappenrennen in Israel, das in der kommenden Woche geplant war. Für weitere Renneinsätze Ende Oktober will Gathof aber wieder fit sein.