Dem „Raum“ in einem Raum „Raum“ gegeben

21 Mädchen und Buben sind am 1. Juli ins Museum Ravensburger gekommen, um an einer Vorlesung der Kinder-Uni Ravensburg-Weingarten teilzunehmen. Referiert hat Professor Stefan Luppold (Messe-, Kongress- und Eventmanagement) an der Dualen Hochschule Ravensburg.

Ein Raum kann sehr viel mehr sein als nur ein Raum, also ein Zimmer mit in der Regel vier Wänden, einem Fußboden und einer Decke. Stefan Luppold hat seiner jungen Zuhörerschaft an vielen Beispielen lebendig nahegebracht, dass es Wörter gibt, die sehr viel mehr bezeichnen als die Ursprungsbedeutung des Wortes.

Ein Zelt kann ein Raum sein oder auch ein Balkon. Oder Raum ist der Ort, in dem Menschen leben, also ein „Lebensraum“. Oder man spricht vom „Zeitraum“, wenn mehr Zeit zur Verfügung steht als nur ein „Zeitpunkt“. Und in der Corona-Pandemie haben die Kinder im „virtuellen Raum“ des Online-Unterrichts lernen können. Im nächsten Schritt hat Luppold mit den Kindern überlegt, auf was man achten muss, damit Räume wirken: Licht, Farben, Temperatur, Akustik, Orientierbarkeit, Geruch. Dann war die Vorlesung schon vorbei, und es gab „Frei-Raum“ fürs Wochenende.