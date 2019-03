Dem FV Ravensburg fehlen in Nöttingen die Stürmer

Um die durchwachsene Saison des FV Ravensburg treffend zu beschreiben, reicht im Grunde das Hinspiel gegen den FC Nöttingen. Im Heimspiel Mitte September hatte der Fußball-Oberligist Ravensburg klar die spielerische Oberhand, hatte mehrere Großchancen – kassierte aber in der dritten Minute der Nachspielzeit das 0:1. „Natürlich haben wir die unnötige Niederlage noch im Kopf“, sagt Ravensburgs Trainer Steffen Wohlfarth. Am Samstag um 14 Uhr kommt es in Nöttingen zum zweiten Aufeinandertreffen dieser Mannschaften in der laufenden Saison.

Zwischen dem FCN und dem FV gibt es dabei Parallelen. Beide Mannschaften wollen sich tabellarisch nach oben arbeiten. Die Ravensburger allerdings primär, um erst gar nicht in mögliche verschärfte Abstiegsszenarien zu geraten. Als Zehnter mit 32 Punkten liegt der FV zwar zwölf Punkte vor dem sicheren direkten Abstiegsplatz, aber eben nur sieben und fünf Punkte vor dem SV Linx und der Neckarsulmer Sport-Union. Je nachdem, wie viele Teams aus der 3. Liga absteigen und dann aus der Regionalliga Südwest in die Oberliga kommen, könnte es mehr als vier Absteiger geben.

Nöttingen vor dem Höhepunkt im Pokal

Die Nöttinger sind zwar Achter, schielen aber noch ein wenig nach ganz oben. Vier Punkte ist Tabellenplatz zwei nur entfernt. Um noch einmal oben anzugreifen, brauchen die Nöttinger eine Serie wie die, die erst am vergangenen Wochenende zu Ende ging. 13 Spiele in Folge blieb der FCN seit Ende September ungeschlagen, am vergangenen Spieltag setzte es allerdings eine 0:4-Niederlage beim SGV Freiberg. „Wir müssen vor allem läuferisch zulegen und mehr Tempowechsel reinbringen. In Freiberg haben wir 90 Minuten ein Tempo durchgespielt, das war nichts“, haderte Trainer Michael Wittwer laut „Pforzheimer Zeitung“ mit der Partie.

Die Partie gegen den FV ist für Nöttingen übrigens das Vorspiel für einen Höhepunkt der Saison. Am Mittwoch geht es im Halbfinale des badischen Pokals gegen den Regionalliga-Spitzenreiter Waldhof Mannheim. „An Waldhof denke ich noch gar nicht“, sagt Wittwer. „Erst mal gilt es, gegen Ravensburg erfolgreich zu sein. Damit können wir Selbstvertrauen für das Pokalspiel sammeln.“

Weiteres Selbstvertrauen will sich auch der FV holen. Beim 2:2 in Reutlingen und beim 1:1 gegen Bissingen zeigte Ravensburg gute Spiele. Allerdings muss Wohlfarth am Samsta auf Burhan Soyudogru, Rahman Soyudogru und Daniel Schachtschneider verzichten. Max Chrobok wird wohl in die Sturmspitze rücken. „Das hat er jahrelang gespielt“, meint Wohlfarth. „Wir wollen in Nöttingen etwas holen.“ Und so den jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen.