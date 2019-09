Dem FV Ravensburg fehlen die Torhüter

Die U23 des FV Ravensburg fährt in der Fußball-Landesliga am Samstag (15.30 Uhr) zur SG Nusplingen/TSV Obernheim. Beim Aufsteiger will Trainer Fabian Hummel an den 3:1-Erfolg gegen den TSV Straßberg anknüpfen. Allerdings spitzt sich beim FV die Lage bei den Torhütern extrem zu. Derzeit haben die Ravensburger nur einen Schlussmann für die Oberliga und die Landesliga.

Fabian Hummel hat also ein echtes Problem: Haris Mesic ist noch verletzt, Luka Borgelott in Kroatien und Stefan Kovachevikj plötzlich nicht mehr da. Trotz Arbeitsvertrag, Wohnsitz und polizeilichem Führungszeugnis wurde dessen Visum nicht verlängert – Kovachevikj musste kurzfristig in seine Heimat Nordmazedonien zurück. Dabei hatten die Ravensburger gerade gehofft, mit ihm vorerst die größten Probleme zwischen den Pfosten gelöst zu haben.

Nun ist guter Rat teuer, denn die Oberligamannschaft spielt parallel zur U23 gegen den SSV Reutlingen (Sa, 14 Uhr, Cteam-Arena). Torwarttrainer Andreas Wagner ist erneut eine Option. Beim FV denkt man aber auch darüber nach, ehemalige Spieler zu aktivieren: Der Name von Dominik Wohlfarth, Bruder von Oberligatrainer Steffen Wohlfarth, fällt ebenso wie der von Gerd Högerle, beim Verein mittlerweile für die Kommunikation verantwortlich.

Zudem klafft auch eine Lücke in der Innenverteidigung, weil Sven Spekking privat verhindert ist. Spekking ist einer der wenigen Dauerbrenner im Team, er hat alle Spiele gemacht. In Sebatian Mähr hat Hummel aber wohl adäquaten Ersatz. Der Oberligaverteidiger ist nach einer Verletzungspause wieder zurück im Training und soll Spielpraxis bekommen. Ansonsten wird beim Auswärtsspiel wohl ein weiteres Mal fast der komplette Kader zur Verfügung stehen – Hummel stellt sich auf eine ähnliche Ausgangssituation wie gegen Straßberg ein: „Nusplingen steht tief und setzt auf Konter.“ Mit dieser Taktik hat die Spielgemeinschaft auswärts zwar noch gar nichts gerissen, aber zu Hause noch kein Spiel verloren: Alle sieben Punkte der SG stammen aus Heimspielen.

Neben der Torwartproblematik gibt es immerhin eine Statistik, die Hummel freut: „Gegen Straßberg konnten wir zum ersten Mal in dieser Saison ohne tiefgreifende Änderungen in der Startelf gegenüber dem Spiel davor auskommen.“ Darin sieht der Trainer einen der Gründe, warum die kleine Negativserie von drei Spielen ohne Sieg endete. Abläufe, Laufwege – alles wird eben einfacher, wenn die Mannschaft eingespielt ist.

Nicht erfüllt wurde Hummels Hoffnung, dass Straßberg seine Strategie ändern würde: „Der Gegner stand sehr tief, wir mussten eine Lücke im Abwehrriegel finden.“ Das gelang zu Beginn der zweiten Halbzeit zum ersten Mal. „Dass wir durch das Gegentor nochmal ins Schwimmen gekommen sind, war unnötig.“ Was am Ende zählt, sind aber die drei Punkte. Und was nun zählt, ist auch klar: ein Torwart.