Dem EV Ravensburg gelingt ein glücklicher Sieg

Mit einem glücklichen 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) beim direkten Konkurrenten EC Eppelheim hat sich der EV Ravensburg in den Play-off-Rängen der Eishockey-Regionalliga Südwest gehalten. Der Tabellenletzte Eppelheim trat gegen den EVR wesentlich stärker auf, als es seine Platzierung vermuten ließ. Für die Oberschwaben sollte diese Partie eine Warnung sein für das Rückspiel am Sonntag (18 Uhr) in der Ravensburger CHG-Arena.

Eppelheim hat zu Saisonbeginn mit einem Sieg gegen Bietigheim aufhorchen lassen, danach aber personell geschwächt einige deftige Klatschen hinnehmen müssen. Gegen den EVR zeigten sich die Eisbären laut Mitteilung wieder stabilisiert und es entwickelte sich ein offenes Spiel. Je eine Überzahlsituation auf beiden Seiten blieb zunächst folgenlos. In der 14. Minute ging Eppelheim durch Dennis Zillmann in Führung. Diesem Treffer liefen die Ravensburger zwei Drittel lang hinterher.

Das zweite Drittel blieb torlos. Dem hervorragend haltenden Goalie Matteo Calvi hatte es der EVR zu verdanken, dass Eppelheim nicht den zweiten Treffer nachlegen konnte. Sein Meisterstück gelang dem Ravensburger Goalie, als er in der 26. Minute einen Penalty parierte.

Zu Beginn des letzten Drittels hatte der EVR zunächst eine Unterzahl zu überstehen. In der 48. Minute fiel schließlich der erlösende Ausgleich – begünstigt allerdings durch Eppelheimer Pech. Ein Spieler der Eisbären blieb im Ravensburger Drittel liegen. Die Schiedsrichter ließen aber weiterlaufen und Ravensburg fuhr in Überzahl einen Konter. Ronny Gehlert und Johann Katjuschenko spielten Adrian Kirsch frei, der zum 1:1 traf. Wenig später spielte der EVR in Überzahl, konnte aber erneut nichts damit anfangen.

Brenzlig wurde es für die Oberschwaben in den Schlussminuten, als es in der 55. Minute eine Strafe gab. Eppelheim hatte in Überzahl die Entscheidung auf dem Schläger, nutzte die Möglichkeiten aber nicht. Anders 70 Sekunden vor Schluss der EVR: Pablo Koidl passte auf Adrian Kirsch, der zum zweiten Mal an diesem Abend traf und den Ravensburgern den wichtigen Sieg bescherte.

Am Samstag (17.30 Uhr) spielt der EV Ravensburg beim Tabellennachbarn Freiburg, am Sonntag (18 Uhr) zu Hause gegen Eppelheim. Mit zwei Siegen hätte der EVR das Play-off-Tickets fast schon gebucht. Geht es allerdings anders herum aus, wird es richtig eng.