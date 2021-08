Dem Auswärtssieg folgt beim EV Ravensburg die Heimniederlage

Beim SC Bietigheim-Bissingen mit 4:2 gewonnen, zu Hause mit dem gleichen Ergebnis verloren. Das ist die Bilanz der U20-Junioren des EV Ravensburg an ihrem zweiten Testspielwochenende. Gegen den Ligakonkurrenten aus der Deutschen Nachwuchsliga, Division III, bestätigten die EVR-Eishockeyspieler ihre gute Frühform.

In Bietigheim zog der EVR zunächst auf 3:0 davon. Andreas Wiesler schoss die Oberschwaben in der 18. Minute in Führung. Mit einem Doppelschlag in der 23. Minute durch Robin Böhm und erneut durch Wiesler schossen die Oberschwaben eine klare Führung heraus. Mit Treffern in der 31. und 37, Minute schafften die Gastgeber den Anschluss. Mit der Entscheidung dauerte es bis zur Schlussminute. Ravensburgs Verteidiger Robin Prätz stellte mit seinem Treffer ins verwaiste Bietigheimer Gehäuse auf 4:2.

Auch beim Rückspiel in der CHG-Arena in Ravensburg ging der EVR in Führung. Das Tor von Philipp Wirz in der 14. Minute war allerdings umstritten. Hatte die Scheibe die Linie bereits überschritten, als das Tor verschoben wurde? Das Schiedsrichtergespann entschied zugunsten der Ravensburger. Nur eine Minute später fiel der Ausgleich. Zu Beginn des zweiten Drittels waren es dieses Mal die Bietigheimer, die mit einem Doppelschlag die Weichen stellten. Yannick Schönauer brachte den EVR in der 26. Minute heran. Wieder fiel die Entscheidung in der Schlussminute durch einen Schuss ins leere Tor. Nur dieses Mal auf der anderen Seite. Nun durften die Bietigheimer jubeln.