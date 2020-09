DEL2 legt Start fest – Towerstars beginnen in Bad Tölz

Wie die Eishockey-Zweitligisten erwartet – und erhofft – haben, haben die Gesellschafter der DEL2 den Saisonstart am 6. November offiziell bestätigt. Am Freitag hatten sich die Gesellschafter per Videokonferenz zusammengeschaltet – am Samstag verkündete die Liga dann das „Ja“ für den Saisonstart. Die Ravensburg Towerstars beginnen die neue Saison am 6. November mit der Partie in Bad Tölz.

Das erste Heimspiel bestreiten die Towerstars am 8. November in der CHG-Arena gegen den EC Bad Nauheim. Sehr zufrieden sind Geschäftsführer Rainer Schan und seine Ravensburger mit dem Programm rund um Weihnachten und den Jahreswechsel. Am zweiten Weihnachtsfeiertag steht das Südwestderby gegen den EHC Freiburg an, am 30. Dezember treffen die Towerstars zu Hause auf die Löwen Frankfurt. Auch am 5. Januar, am Abend vor dem Feiertag an Dreikönig, empfängt Ravensburg die Lausitzer Füchse. Zwei Heimspiele hintereinander gibt es an Ostern: Weißwasser ist am Gründonnerstag zu Gast, der EV Landshut am Karsamstag.

Aufgrund des verschobenen Saisonstarts wurde auch das Ende der Hauptrunde angepasst. Wie gewohnt soll es eine Doppelrunde mit 52 Spieltagen geben. Diese wird erst am 11. April 2021 zu Ende sein. „In erster Linie freuen wir uns, dass wir uns nun zielgerichtet auf den Saisonstart fokussieren können“, sagte DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch laut Mitteilung. „Die Planungen kommen wieder in einen normalen Rhythmus. Weit entfernt von der Normalität werden jedoch die Gegebenheiten in den Arenen sein. Umso mehr erhoffe ich mir die Unterstützung der Fans und Sponsoren, dass wir gemäß den Vorgaben zur Pandemiebekämpfung das Optimum für die Clubs erreichen und gemeinsam dafür einstehen, dass die Clubs überlebensfähig sind.“

Die Entscheidung für den 6. November bedeutet, dass der Vertrag der Towerstars mit dem neuen Verteidiger James Bettauer nun Gültigkeit hat. Bettauer ist nach Sören Sturm, Daniel Stiefenhofer, Kilian Keller, Maximilian Kolb, Pawel Dronia, Eric Bergen und Tim Sezemsky der achte Verteidiger im Kader.