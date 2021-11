Dekan Friedrich Langsam hat sich in der Stadtkirche verabschiedet

Mit einem Festgottesdienst ist am Morgen des Reformationstages Dekan Friedrich Langsam nach zwölfeinhalb Jahren in der Stadtkirche Ravensburg verabschiedet worden. Am 1. Dezember tritt er dann in den wohlverdienten Ruhestand, verlässt sein Domizil in Ravensburg am Marienplatz und zieht nach Schwäbisch Hall. Doch bevor er umziehen wird, stehen noch verschiedene Abschiedsfeiern an.

Beim Festgottesdienst wirkte der Martin-Luther-Chor und die Seniorenkantorei unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Michael Bender mit. Festlich mitgestaltet vom Posauenchor unter der Leitung von Jürgen Kerkhoff. „Lasst wachsen, was Friedrich langsam hier gesät hat“, so eine Sprecherin der Fürbitten. Im Anschluss gab es Grußworte und einen Empfang.