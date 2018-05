50 Bilder von weißrussischen Künstlern mit Behinderung sind vom 3. bis 30 Mai im Hielig-Geist-Spital in Ravensburg zu sehen. Der Ministerpräsident a. D. des Landes Baden-Württemberg, Erwin Teufel, wird die Ausstellung „Deine Welt in Farben“ am heute, 3. Mai, um 19 Uhr offiziell eröffnen, heißt es in der Ankündigung der Malteser. Die Schirmherrschaft für die Ausstellung hat der Ravensburger Oberbürgermeister Daniel Rapp übernommen.

„Alle Besucher erwarten vielfältige ausdrucksstarke Bilder, mit denen uns unterschiedliche Menschen mit Behinderung aus Weißrussland einen Blick in ihre Welt gewähren“, kündigt Norbert Scheffler, Malteser Stadtbeauftragter in Ravensburg und Projektleiter Osteuropa sowie Mitglied im Vorstand der Malteser in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, laut Mitteilung an. Mit dem Erlös aus dem Verkauf und der Versteigerung der Bilder sollen weitere Leinwände, Pinsel und Farben für die Arbeit der Künstler gekauft werden, geht aus dem Pressetext weiter hervor. Am 30. Mai, dem letzten Tag der Ausstellung, wird der Oberbürgermeister a. D. der Stadt Ravensburg, Hermann Vogler, alle bis dahin noch nicht verkauften Bilder im Rahmen einer Wohltätigkeitsaktion versteigern.

Alle ausgestellten Bilder sind im Rahmen des Projektes „Deine Welt in Farben“, das von den Maltesern in Sandkrug/Oldenburg ins Leben gerufen wurde und von der Caritas in der Erzdiözese Minsk-Mogilev in Weißrussland begleitet wird, in den Sozialen Zentren von Krupki und Nesvizh entstanden. Neben dem Caritas-Direktor der Erzdiözese Minsk-Mogilev, Bruder Andrei Zhylevich, und der Caritas-Projektleiterin, Tatjana Shuk, werden auch Lodmila Gur, Sozialarbeiterin im Sozialen Zentrum Krupki, und Victor Lishakov, Chefarzt des Veteranen-Krankenhauses in Minsk, zur Ausstellungseröffnung nach Ravensburg kommen.

Kochabend und Konzert

Ein kulturelles Angebot wird die Ausstellung begleiten. So sind unter anderem ein Konzert und ein Kochabend mit weißrussischen Spezialitäten geplant. Am 5. Mai gibt es um 18 Uhr einen Gottesdienst in russischer und deutscher Sprache in der Hauskapelle des Heilig-Geist-Spitals; die musikalische Gestaltung übernimmt der Männerchor „Quantum caritatum“.

Bereits seit dem Jahr 2015 fahren die Malteser aus Ravensburg-Weingarten jedes Jahr nach Weißrussland, um mit lokalen Partnern Hilfsprojekte für Menschen in Not umzusetzen. In der Nähe von Krupki, einer ländlichen Kleinstadt östlich von Minsk, unterstützen sie derzeit eine katholische Kirchengemeinde dabei, ein ehemaliges Schulgebäude einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Schule soll zukünftig im Sommer als Jugendfreizeitheim und im Winter als Unterkunft für alleinstehende Senioren, die sich weder Heizung noch Lebensmittel leisten können, genutzt werden.