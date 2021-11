Dee Dee Bridgewater kommt nicht

Ihr Ravensburger Konzert ist seit Wochen ausverkauft, doch nun hat Dee Dee Bridgewater, Weltstar in Sachen Jazz-Gesang, eine Woche vor dem Konzert ihre gesamte Europa-Tournee aufgrund der Corona-Lage abgesagt. Für das Ravensburger Konzert gekaufte Tickets können selbstverständlich zurückgegeben werden; genauere Infos hierzu sind auf der Homepage des veranstaltenden Vereins Jazztime Ravensburg zu finden: www.jazztime-ravensburg.de.

So bedauerlich diese Absage ist – das übrige Festival wird stattfinden, und außer für Herbert Pixner gibt es noch für alle Konzerte Tickets. Eine weitere aktuelle Neuigkeit betrifft die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg und die Folgen für die Besucher des Festivals: Beim Einlass muss eines der zwei G’s – also geimpft oder genesen – oder ein aktueller negativer PCR-Test nachgewiesen werden. Natürlich kann man sämtliche Konzerte des Trans4JAZZ-Festivals auch zuhause per Livestream genießen.

Das Festival beginnt damit erst am Donnerstag, 11. November mit der skandinavischen Supergroup „Rymden“. Diese besteht aus den ehemaligen e.s.t.-Mitgliedern Dan Berglund am Bass und Magnus Öström am Schlagzeug, die sich mit dem ebenso renommierten wie stilbildenden Pianisten Bugge Wesseltoft zusammengetan haben. Zu hören ist ein Piano-Trio mit Gefühl und Kraft, mit Elektronik und Rock-Einflüssen.

Soul, R’n’B, HipHop und Jazz – das sind die Zutaten, aus denen der US-Sänger José James seine herzerwärmende Klangmelange zaubert – und seine unfassbar geschmeidige Stimme lässt Herzen schmelzen. Wiederum ein Herzensprojekt der Stuttgarter Sängerin, Pianistin und Landesjazzpreisträgerin Franziska Schuster ist ihre Band „Ameli In The Woods“: Sie besteitet die Samstags-Matinee in der Zehntscheuer. Ebenda wird am Abend das Ishmael Ensemble die Grenzen zwischen Jazz, Ambient und Trip Hop pulverisieren.

Ein musikalisches Zwiegespräch versprechen in einer weiteren Matinee am Sonntag der ungarische Gitarrist Ferenc Snétberger und der schwedische Kontrabassist Anders Jormin. Das Abschlusskonzert des unvergleichlichen Herbert Pixner Projekts ist ausverkauft.

Jazztime hat ein hochkarätiges und abwechslungsreiches Programm gestaltet: Zu hoffen ist, dass die Corona-Pandemie dem Festival nicht noch mehr Striche durch die Rechnung macht – es lohnt sich daher ein Blick auf die Homepage des veranstaltenden Vereins, wo immer topaktuell der Stand der Dinge ersichtlich ist: www.jazztime-ravensburg.de