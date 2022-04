DAV-Triathlet Moritz Speh gewinnt das Auftaktrennen

Moritz Speh vom DAV Ravensburg ist ein erfolgreicher Einstand in die neue Triathlonsaison gelungen. Der Sportler der DAV-Tri-Kids gewann in Backnang das Auftaktrennen des Racepedia-Cups. Neben Speh stand in Miguel Müller Cerqueira noch ein weiterer Ravensburger am Start des Swim & Run.

Nach den 800 Metern Schwimmen stieg Moritz Speh als Zweiter aus dem Schwimmbecken. Nach einer starken Laufleistung über 4000 Meter gewann er das Rennen der Junioren am Ende laut Mitteilung souverän. Miguel Müller Cerqueira startete in der Altersklasse Schüler A mit einer 200 Meter langen Schwimmstrecke. In einem starken Teilnehmerfeld verließ er als Fünfter die Wechselzone. Nach einer Aufholjagd im 1500-Meter-Lauf erreichte er das Ziel als Zweiter. Beide DAV-Athleten legten damit die Grundlage für eine gute Platzierung in der Serienwertung.

Nach einer langer Wettkampf-Durststrecke freuten sich die beiden Tri-Kids des DAV Ravensburg, endlich wieder starten zu können. Auch ihr Trainer Armin Reiner war durchweg zufrieden.