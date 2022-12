DAV-Senioren spenden für Kinder-Ferienfreizeiten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Rund 100 Senioren des DAV Ravensburg haben sich zu ihrem Jahresabschlussfest getroffen und sich dabei erstmals die Filmdokumentation über das Jahr 2022 angesehen. Der Film dokumentierte die Winter- und Schneeschuhwanderungen zu Beginn des Jahres sowie die Bergtouren im Allgäu, in Vorarlberg und im Appenzeller Land. Zu insgesamt 108 Touren sind die Senioren des größten Ravensburger Vereins in diesem Jahr aufgebrochen. Alle Beteiligten freuten sich, dass alle Touren ohne Unfälle und endlich wieder unter normalen und Nicht-Corona-Umständen abliefen.

Während ihrer Touren sammelten die Senioren des DAV Ravensburg wieder für einen guten Zweck, in diesem Jahr unterstützt die DAV-Seniorengruppe das diakonische Unternehmen „Die Zieglerischen“: Die Spenden in Höhe von 617 Euro sollen Kindern aus einkommensschwachen Familien in den Sommerferien kostenlose Ferienfreizeiten ermöglichen.

Wer die Seniorenwandergruppe des DAV Ravensburg kennen lernen möchte, ist herzlich zu einer Schnuppertour eingeladen. Die Touren sind auf Homepage des DAV Ravensburg unter www.dav-ravensburg.info/programm finden. Weitere Infos über die Seniorengruppe und die Touren gibt es unter www.senioren-in-die-berge.de.