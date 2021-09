DAV Ravensburg stellt Plan zur Erweiterung seines Vereinszentrums vor

Die Sektion Ravensburg des Deutschen Alpenvereins (DAV) plant eine Erweiterung ihres Vereinszentrums im Sportzentrum Rechenwies in Ravensburg. Das teilt der Verein in einer entsprechenden Pressemitteilung mit. Das Gebäude von Ravensburgs nach Mitgliedern größtem Verein soll verlängert und zum Teil durch ein weiteres Stockwerk vergrößert sowie um eine Boulderanlage im Außenbereich ergänzt werden, wie der Vorstand des DAV Ravensburg bei der Mitgliederversammlung erläuterte.

„Wir werden die Pläne Anfang Oktober im Sportausschuss des Ravensburger Gemeinderats vorstellen“, wird Markus Braig, der erste Vorsitzende des DAV Ravensburg zitiert.

Der DAV Ravensburg plane, in der Erweiterung unter anderem einen Jugendraum, einen Vortragsraum sowie Mehrzweck- und Verwaltungsräume unterzubringen, die auch von Gymnastik- und Sportgruppen genutzt werden könnten. Die Erweiterung soll das vorhandene, im Jahr 2013 eröffnete Gebäude in südlicher Richtung verlängern. „Es hat sich gezeigt, dass wir bei der Planung des Vereinszentrums, als wir aus der Marktstraße nach Rechenwies gezogen sind, zu vorsichtig waren“, so Braig weiter. „Als unser neues Zuhause fertig war, war es schon zu klein.“

Der Boulderblock, mit dem der DAV vor allem Kindern und Jugendlichen Sport- und Kletterangebote machen will, sei als Ergänzung der DAV-Kletterbox in der Brühlstraße und des Kletterturms in der Schlierer Straße geplant und soll auf der südlichen Freifläche hinter dem erweiterten Vereinszentrum realisiert werden.

Der DAV Ravensburg erhalte die für die Erweiterung benötigte Fläche von der Stadt Ravensburg im Erbbaurecht für 25 Jahre, wenn der Gemeinderat zustimmt. Für die vom Turn- und Sportverein (TSB) Ravensburg geplante Tribüne auf dem benachbarten Grundstück werde eine Fläche vorgehalten. Die Pflege dieser Fläche übernehme bis dahin der DAV.

Im Jahr 2022 soll eine Projektgruppe des DAV Ravensburg die Planungen für die Erweiterung des Vereinszentrums im Detail ausarbeiten, der Spatenstich könnte dann in der zweiten Jahreshälfte 2022 erfolgen, die Hauptbauarbeiten seien für das Jahr 2023 geplant. Die Boulderanlage soll dagegen im Jahr 2022 geplant und gebaut werden. Finanzieren will der Verein die Erweiterung der Vereinszentrums und die Boulderanlage aus Rücklagen, Darlehen und Fördermitteln des Württembergischem Landessportbunds. Eine Schätzung, was das Projekt insgesamt kosten wird, gebe es noch nicht. „Wir können uns das leisten, der Verein ist ertragskräftig und finanziell gut aufgestellt“, wird Schatzmeister Marc Walser zitiert.

Der DAV Ravensburg habe auch das Corona-Jahr 2020 mit schwarzen Zahlen abgeschlossen – auch wenn die Einnahmen um fast 15 Prozent auf rund 681 000 Euro zurückgegangen seien. Wegen der Beschränkungen aufgrund der Pandemie sei der wirtschaftliche Betrieb der Ravensburger Hütte im österreichischen Lechquellengebirge, des Ravensburger Hauses in Steibis im Allgäu sowie vor allem der Kletterbox nicht einfach gewesen. Allein in der Kletterbox hätten sich die Verluste auf mehr als 50 000 Euro belaufen. Trotz all dieser Beschränkungen habe der Verein insgesamt ein Plus von etwas mehr als 12 000 Euro erwirtschaftet. Grundsätzlich gelte auch für das laufende Jahr ein Investitionsstopp.

Nach einer sehr kontroversen Diskussion hätten die Mitglieder bei der Versammlung mit klarer Mehrheit ein Umweltprofil verabschiedet, das eine Projektgruppe zuvor erarbeitet hatte und mit dem der Verein sich Regeln gebe, um dem eigenen Anspruch nicht nur als Bergsportverein, sondern auch als Naturschutzorganisation gerecht zu werden. Umstritten sei vor allem, ob der DAV künftig auch Touren anbieten darf, die Flugreisen einschließen. In der Abstimmung lehnten die Mitglieder ein Verbot von Flugreisen ab, entschieden sich aber, den Hinweis aufzunehmen, dass bei der Planung der Touren darauf zu achten ist, „dass Flugreisen eine besonders schlechte Umweltbilanz aufweisen und daher möglichst zu vermeiden sind.“

Die Sektion Ravensburg des DAV hat aktuell 9255 Mitglieder.