Data Science boomt

Neu als Professor für Wirtschaftsinformatik hat im Februar Dr. Martin Zaefferer begonnen. Sein Schwerpunkt in der Lehre wird Data Science sein.

Die Bedeutung von Daten wird immer wichtiger – dem trägt die noch junge Studienrichtung Data Science bei den Wirtschaftsinformatikern der DHBW Ravensburg seit 2019 Rechnung. Das Interesse sowohl von Studieninteressierten als auch von Partnerunternehmen ist groß. Martin Zaefferer wird diesen Bereich künftig als Professor verstärken. Data Science, Machine Learning und Mathematik werden somit den Fokus seiner Lehreveranstaltungen bilden.

Zaefferer hat an der TH Köln Elektrotechnik studiert. Ein wachsendes Interesse an der Informatik führte zu einem Abschluss im englischsprachigen Masterstudiengang „Automation & IT“. Im Rahmen einer Promotion an TU Dortmund in Kooperation mit der TH Köln entstand schließlich seine Promotion zu einem Thema an der Schnittstelle zwischen Optimierung und Machine Learning. In diesem Bereich interessiert Zaefferer sich besonders für die Entwicklung von Algorithmen, ihre praktische Anwendung in der Industrie und den Transfer in die Lehre.

Im Anschluss an die Promotion nahm Martin Zaefferer am Förderprogramm „Karrierewege FH-Professur“ des Landes Nordrhein-Westfalen teil. Für drei Jahre war er einerseits in Lehre und Forschung an der TH Köln eingebunden. Andererseits beriet er als Projektleiter der Bartz & Bartz GmbH Unternehmen zu Themen wie Machine Learning und Datenanalyse.