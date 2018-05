Das zweite Skate-Punk-Trash-Festival steigt im Mai

Im Skatepark Ravensburg findet am Samstag, 26. Mai, das Skate-Punk-Trash-Festival statt, das gleichzeitig Eröffnungsfeier des Parks nach seiner Sanierung ist. Das Festival beginnt um 13 Uhr und wird bis 22 Uhr gehen.

Die diesjährige Veranstaltung ist bereits die zweite Auflage des Festivals. Eröffnet wird es durch eine Rede von Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp. Im Anschluss an eine Musikeinlage von DJ Vasco findet ein Skatecontest statt. „Jeder, der Lust hat vor der Jury zu skaten, kann dabei mitmachen“, betont Robin Timmermann, pädagogische Fachkraft des Jugendhaus Ravensburg. Anmelden könne man sich vor Ort und es gebe Preise wie T-Shirts oder Getränkegutscheine in verschiedenen Kategorien zu gewinnen, zum Beispiel für den besten Trick oder für die größte Motivation, so Timmermann. Somit gebe es für jeden die Chance auf einen Gewinn, unabhängig vom Können.

Die Zeit zum Vorführen der Tricks ist dabei für jeden begrenzt. Die Sieger werden von einer unabhängigen Jury bestimmt. „Das Rahmenprogramm, die Finanzierung und die Getränke werden vom Jugendhaus organisiert, den Inhalt bestimmen die Jugendlichen im Konzertarbeitskreis ’Punk’ selbst“, erklärt Ramona Obermüller, Leiterin des Jugendhauses. Die Hauptverantwortlichen des Konzertabeitskreises „Punk“ sind Nathalie Scholz und Jonas Seimetz.

Nach dem Skatecontest treten verschiedene Punk-Rock-Bands auf. Am ersten Termin am 26. Mai treten „The Spitters“ aus Marseille, „Uberalles“ aus Heilbronn und die Ravensburger Band „Basemant“ auf. Bei schlechtem Wetter spielen die Bands im Jugendhaus und der Skatecontest wird auf den Samstag, 2. Juni, verschoben. Am Ausweichtermin treten „The Maladroits“ aus Freiburg, die Karlsruher Band „You don’t know the Hausverwaltung“ und „Linoleleum“ aus Ravensburg auf. An diesem Tag ist der Ausweichort bei Regen die Café-Bar Balthes. Während der Veranstaltung ist neben Getränke- und Essensständen wie der Soma-Tofurei aus Friedrichshafen auch der Weltladen vertreten und ein Graffiti-Workshop ist angedacht.

„Der Eintritt ist frei und die Veranstaltung ist offen für alle“, so Timmermann, der soziale Gedanke stehe im Vordergrund. Im vergangenen Jahr sei mit circa 400 Leuten und Auftritten von zehn Bands in einem großen Festzelt gefeiert worden. „Auch wenn es in etwas kleinerem Rahmen stattfindet, hoffen wir, dass das Festival in diesem Jahr wieder so gut angenommen wird, wie letztes Jahr“, sagt Obermüller. Die Veranstaltung wird von einer Kooperation des Ravensburger Jugendhauses und Schülerrates und des Amts für Schule, Jugend und Sport organisiert.