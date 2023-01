Das zweite Drittel bringt den EV Ravensburg auf Kurs

Die Spielgemeinschaft ESV Bad Bayersoien/EC Peiting 1b hat der EV Ravensburg in der Eishockey-Bezirksliga Bayern in der heimischen CHG-Arena klar mit 8:1 geschlagen. Nachdem der EV Bad Wörishofen mit einer überraschenden Niederlage in Schongau an Boden verloren hat, konnte der EVR mit seinem Sieg die Distanz auf den mittlerweile hartnäckigsten Konkurrenten um einen der ersten beiden Plätze in der Gruppe West auf fünf Punkte ausbauen.

So klar das Ergebnis klingt, so wenig gibt es den Spielverlauf zumindest des ersten Drittels wieder. Man musste laut Mitteilung im Ravensburger Lager zittern. Der Gegner mit seinen routinierten Spielern wirkte besser organisiert und effizienter vor dem Tor. Ravensburger Angriffsversuche wurden schon im Ansatz unterbunden. Kurz vor Ende des ersten Drittels hatten sowohl der EVR als auch Bad Bayersoien bei Alleingängen die Chancen zur Führung. Die beiden Goalies Jonas Waldherr auf Ravensburger Seite und Martin Ullsperger für Bad Bayersoien parierten allerdings hervorragend. Der EVR war mit dem 0:0 zur ersten Pause gut bedient.

Ins zweite Drittel gingen die Gastgeber mit mehr Tempo und erspielten sich dadurch auch sofort Gelegenheiten. In der 22. Minute brach Adrian Kirsch mit der Führung schließlich den Bann. Das Spiel gewann noch einmal an Intensität, was vor allem dem EVR ins Konzept passte. In der 26. Minute nutzte Alex Katjuschenko eine Überzahl zum 2:0. Jetzt klappte bei den Ravensburgern plötzlich alles. Noch in der gleichen Spielminute netzte Fabian Herzog zum 3:0 ein. Wiederum nur 64 Sekunden später stand es durch ein Powerplaytor von Philipp Heckenberger sogar 4:0. Innerhalb von eineinhalb Minuten war ein bis dahin völlig offenes Spiel entschieden. Rund 250 EVR-Fans in der CHG-Arena waren begeistert.

Es ging weiter mit dem Sturmlauf. In der 34. Minute führte eine Kombination der beiden Ravensburger U20-Stürmer Balint Markovics und Tim Reiner zum 5:0. In der 26. Minute passte Johann Katjuschenko in Überzahl auf Fabian Prätz. Dessen Schuss von der blauen Linie staubte Dustin Vychiclo zum 6:0 ab. Auch durch den Ehrentreffer der Gäste, ein blitzsauber herausgespieltes Überzahltor, ließ sich der EVR nicht stören. Genau mit der gleichen Kombination fiel bei einem erneuten Powerplay im Schlussdrittel das 7:1. Vychiclo krönte den Abend in der 57. Minute mit seinem dritten Tor, als er eine Hereingabe von Adrian Kirsch durch die Schoner von Goalie Ullsperger zum 8:1 spitzelte.