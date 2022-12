Das Ziel ist eine grünere IT

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Wissenschafts- und Transferpreis 2022 der Stadt Ravensburg geht an zehn Studierende Wirtschaftsinformatik an der DHBW Ravensburg. Sie haben in ihrem Studienprojekt „Greenify“ einen Kalkulator entwickelt, der die IT-Emissionen von Hardware ausrechnet. Die Kalkulation soll die Grundlage für eine bessere Energiebilanz sein.

Den Transfer von Wissen würdigt die Stadt Ravensburg mit dem mit 1000 Euro dotierten Wissenschafts- und Transferpreis, der in jedem Jahr an Studierende oder Professor*innen der DHBW Ravensburg vergeben wird. Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp überreichte den Preis in diesem Jahr gerne an die Studierenden und ihr Projekt Greenify. „Mich beeindruckt das Projekt sehr. Die IT ist auch bei unserer Stadtverwaltung das Nervensystem und auch der größte Energieverbraucher“, sagte er.

Die zehn Studierende Wirtschaftsinformatik haben den Kalkulator in einem Studienprojekt im dritten Studienjahr entwickelt. Ihr Ansatz: Dass Fliegen CO2 verursacht, weiß jeder – dass aber auch die IT ein immenser Stromfresser ist, ist nur wenigen bewusst. Der Kalkulator berechnet dabei nicht nur den IT-Stromverbrauch der Hardware, er macht auch automatisierte Verbesserungsvorschläge für die Einsparung von Emissionen. Ziel der Studierenden war es dabei immer, den Kalkulator kleinen und mittleren Unternehmen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Dafür haben sie inzwischen nach ihrem Studienabschluss einen gemeinnützigen Verein gegründet, das Team wird den Kalkulator dabei auch weiter optimieren. „Auch wir werden das Projekt gerne weiter durch Projektarbeiten von Studierenden unterstützen“, sagt Prof. Dr. Frank Lehmann, Studiengangsleiter Wirtschaftsinformatik an der DHBW Ravensburg.

Die Projektbeteiligten: Zoha Asif, Frederic Brenner, Pascal Hacker, Malte Hensel, Louis Hildenbrand, Valentin Maier, Melanie Schmidberger, Henry Wibbe, Johannes Wiest und Florian Zoll.