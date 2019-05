Das Ziel ist die Meisterschaft

Die Judoka des TSB Ravensburg laden als Tabellenführer zum finalen Kampftag der Baden-Württemberg-Liga ein. Alle neun Mannschaften der Baden-Württemberg-Liga werden in der Ravensburger Kuppelnauturnhalle ihre finalen Kämpfe in der aktuellen Ligarunde auskämpfen. Elf Begegnungen werden die Zuschauer auf zwei Wettkampfmatten beobachten können. Dreimal müssen die Ravensburger noch auf die Matte. Kampfbeginn ist am Samstag um 14 Uhr. Das Ziel des TSB: zu Hause die Meisterschaft holen.

Mit 10:0 Punkten sind die Oberschwaben Tabellenführer. Um erstmals in der Vereinsgeschichte baden-württembergischer Mannschaftsmeister zu werden, müssen die Ravensburger mindestens zwei der offenen drei Kämpfe gewinnen. Als baden-württembergischer Meister wären die Ravensburger für die Aufstiegskämpfe zur 2. Bundesliga qualifiziert. Mit der Freiburger Turnerschaft, dem TV Heitersheim und dem Vorjahresmeister PS Karlsruhe haben die TSB-Judoka allerdings noch starke Gegner.

Freiburg, in der vergangenen Saison Vizemeister, hatte am Anfang der Saison mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen. In Soshin Katsumi (langjähriger deutscher Nationalkämpfer, ehemaliger deutscher Meister, Vizeeuropameister der Junioren) bis 81 Kilogramm, Raphael Schlegel (Dritter deutsche Meisterschaften U21) und David Mikulic (über 100 Kilogramm) verfügen die Breisgauer über mindestens drei sehr starke Athleten. Mit Mikulic hat TSB-Judoka Ali Sarioglu eine Rechnung aus dem Vorjahr offen, als der Ravensburger den entscheidenden Kampf zur 3:4-Niederlage seiner Mannschaft verlor.

Ungeschlagene Leistungsträger

Beim TV Heitersheim steht in Philip Müller (bis 81 Kilogramm), Dritter der aktuellen deutschen Meisterschaften, ein Punktegarant auf der Matte, der wie Patrik Müller (bis 73 Kilogramm) alle seine bisherigen Kämpfe gewonnen hat. Im Vorjahr setzte es für den TSB Ravensburg gegen den PS Karlsruhe eine klare 2:5-Niederlage. Leistungsträger der Badener sind vor allem Dominik Krittan (bis 73 Kilogramm), Garlef Eder (bis 81 Kilogramm) und Sebastian Holzschuh (bis 100 Kilogramm).

Die Ravensburger gehen selbstbewusst ins Finale in der eigenen Halle. TSB-Trainer Uli Rothenhäusler setzt bei der Revanche auf folgendes Team: Salih Altayeb, Julius Kalfier, Tudor Nana (bis 60 Kilogramm), Niklas Böhm, Elis Bonitz (bis 66 Kilogramm), Kento Yazawa, Luca Guilbaut, Robin Weiler (bis 73 Kilogramm), Julian Müller, Michael Müller, Dominik Kimmel (bis 81 Kilogramm), Oliver Leins, Manuel Müller (bis 90 Kilogramm), Mattias Müller (bis 100 Kilogramm), Ali Sarioglu (über 100 Kilogramm).