Nach nebligem Start von Süden her freundlicher

In diesem Oktober war bislang jeder Tag zu warm und daran wird sich bis zum Monatsende wohl auch nichts ändern. Ein herbstlicher Kaltlufteinbruch ist jedenfalls weit und breit nicht in Sicht. Nach einem vielerorts trüben Tagesbeginn lockert sich der Grauschleier vom Bodensee und Allgäu her auf und es kommt die Sonne zum Vorschein. Das geht aus der Wettervorhersage der Wetterwarte Süd hervor.

Am zähesten ist das Nebelgrau an der Donau und voraussichtlich auch von der Hohenzollern Alb über die Zwiefalter und Laichinger Alb bis zur Ostalb und im nördlichen Oberschwaben. Mit mehr Sonnenschein werden 18 bis 21 Grad erreicht, bei später Nebelauflösung oder gar unterm Dauergrau „nur“ um die 15 Grad. Tagsüber auflebender und auf Nordost drehender Wind.

Vorschau auf den Rest der Woche

Am Donnerstag geht das Nebelgrau gebietsweise nahtlos in das vom Schwarzwald her aufziehende Wolkengrau über. Ansonsten noch vorübergehend sonnig. Später am Tag örtlich erste Schauer. Am Freitag zieht nach Föhnende von West nach Ost fortschreitend ein Regenband übers Land. Am Samstag anfangs nass, dann rasch freundlicher.