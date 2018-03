„Das tut mir grad voll gut“

Ein Workshop, in dem Umarmen gelehrt wird? Was im ersten Reflex erst einmal Stirnrunzeln auslösen mag, bietet Alexander Roß alias „Rainbow Al“ mittlerweile regelmäßig als zweistündiges Seminar an. Barbara Sohler hat am Workshop teilgenommen und weiß nun, wie man ordentlich umarmt.

Die Sonne stempelt warme Flecken auf den Holzboden, an den Wänden sinnliches Orangerot in Wischtechnik, im Hintergrund läuft Meditationsmusik. Rainbow Al, der Umarmungslehrer, trägt eine selbst gehäkelte Neon-Weste mit Schwalbenschwanz, etliche farbige Tattoos und Socken in unterschiedlichen Farben. Offenbar sind zum Umarmungsworkshop nur Pärchen oder kleine Freundinnen-Cliquen gekommen– immerhin 16 Menschen. Die Mischung ist so bunt wie Rainbows lackierte Nägel. Noch stehen die Teilnehmer am Rand, in warmen Socken und auf Grüppchen verteilt.

Rainbow Al heißt mit bürgerlichem Namen Alexander Roß, ist 32 Jahre alt und findet die Frage danach, was er denn im zivilen Leben macht, „witzig“. „Ich denke, es gibt nur ein Leben“, antwortet Rainbow, gibt aber trotzdem Auskunft. Er hat einen Bachelor in Tourismusmanagement, eine von der IHK abgenommene Zusatzausbildung zum Ausbilder, ist Qualitätscoach. Was er jedoch tut – „von Herzen“ –, wie er sagt, das liest sich weit spannender. Rainbow ist Jongleur und Feuerkünstler, er weist Schützen in den Bogensport ein, er bietet Entspannungsworkshops, macht Musik. Auf die Sache mit den Umarmungen ist er gekommen, weil er selbst vor Jahren auf einem Festival in den USA „eine Herzensumarmung als Geschenk“ bekommen hat.

Heilend und beruhigend

Im Workshop im Yogazentrum am Goetheplatz geht es einleitend darum, was eine Umarmung leisten kann. Heilend und beruhigend kann eine Umarmung sein, das verspricht Rainbow. Auch, dass hier in den zwei Stunden niemand etwas muss. „Alle bleiben in ihrem Komfort-Level“, das ist die Maxime. Und dann laufen alle gemächlich durcheinander, zum Aufwärmen sollen die Teilnehmer Blickkontakt aufnehmen, sich einfach umarmen. Jeder, wie er kann. „Das tut mir grad voll gut, das ist wie bei Mama“, flüstert eine hübsche Frau, nachdem sie das erste Mal von einem völlig fremden Menschen umarmt worden ist.

Menschen funktionieren nicht über optimierte Zahlen, Expresskarrieren oder erfolgsorientierte Managementstrategien. Sondern über Liebe, Wärme, Mitgefühl. Dessen ist sich Alexander Roß sicher: „Gerade heute, wo alles nur noch digital abläuft, verlieren Menschen den Kontakt zueinander. Und dann ist man zwar immer online und verbunden, aber doch einsam, traurig und sogar depressiv. In den Umarmungsrunden versuchen die Männer nach wie vor, den Unterkörper anstandshalber weit weg von der Umarmungspartnerin zu platzieren. Aber mittlerweile schließt immer mal wieder jemand die Augen. Manche Frau muss auf Zehenspitzen stehen, um einem größeren Partner die Arme um den Körper schlingen zu können. Rainbow läuft ständig die sich immer wieder neu findenden Paare ab, umarmt selbst.

Der jüngste Teilnehmer in einem von Rainbows Umarmungsworkshops war gerade mal neun Jahre alt, die Älteste 72. Der soziale Hintergrund ist für Rainbow völlig egal, weshalb es auch keine Vorstellungsrunde gibt. Aber oft treffen in seinem Seminar der Bauarbeiter auf den Bankmanager, der Arzt auf den Arbeitslosen, gibt Alexander Roß nach dem Workshop Auskunft. Und auch wenn er hin und wieder despektierliche Äußerungen hört wie „Was ist das denn für ein Hippie-Scheiß?“ – für ihn ist klar: Richtig umarmen, von Herzen, macht die Welt ein kleines bisschen besser. Wärmer.

Tatsächlich lösen sich auch bei den 16 Teilnehmern nach nicht einmal einer Stunde die Berührungsängste auf. Rainbow zeigt, wo die Hände ihren Platz haben, dass man sich ruhig ein bisschen wiegen darf und wie man eine Umarmung achtsam beendet. Als Königsdisziplin gilt übrigens, den Atem mit seinem Umarmungspartner zu synchronisieren. Und weil es hier ist wie in jedem anderen Workshop auch, fällt irgendwann auch noch der ganz spezielle Satz: „Du bist ein Naturtalent“, sagt ein junger Mann mit Dreadlocks zu seiner momentanen Partnerin. Die errötet ein kleines bisschen. Und bedankt sich.

Der nächste Umarmungsworkshop findet am Samstag, 24. März, in der Yoga- und Naturheilpraxis am Goetheplatz statt.

