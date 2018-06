Das SWR4-Blechduell-Finale in Ravensburg präsentiert Blasmusik mal anders

18 Bands aus Baden-Württemberg und den angrenzenden Regionen haben beim SWR4-Blechduell teilgenommen – jetzt stehen fünf Bands im Finale am Freitag, 29. Juni, auf dem Marienplatz in Ravensburg. Laut Angaben der Veranstalter gibt am Finalabend SWR4-DJ Dirk Starke um 19 Uhr auf dem Ravensburger Marienplatz den Startschuss für den Wettstreit der Blechblasensembles, es moderiert SWR4-Moderator Matthias Methner. Der Eintritt ist frei.

Rudolf Hämmerle, Vorsitzender des Blasmusikkreisverbandes Ravensburg, freut sich gemäß der Pressemitteilung besonders, dass gleich zwei Bands aus der Region im Finale stehen: DAH – Das L steht für Musik aus Horgenzell ging als Sieger beim Vorentscheid in Geislingen hervor. Mit einem Schlagzeug, drei Posaunen, Tuba, Keyboard und drei Trompeten wollen die Jungs die Blasmusikszene so richtig aufmischen. Die zweite Local Band ist die Timmy Band aus Ravensburg. Sie sind als Wildcard-Gewinner ins Finale eingezogen und wollen hier mit einem Mix aus Reggae und HipHop punkten.

Außerdem im Finale ist die BigBand der Uni Hohenheim aus Stuttgart. Hier swingen und jazzen Studenten, Dozenten und Universitätsangestellte. Die rund 20 Künstler spielen seit 2016 zusammen in Big-Band-Formation und begeistern ihr Publikum mit ungehemmter Spielfreude. Sie haben in Gengenbach gewonnen. Gewinner in Nagold ist die Wüste Welle Big Band aus Tübingen. Lothar Landenberger gründete das Ensemble 2011 mit Musiklehrern und -studenten aus der Region Neckar-Alb/Stuttgart. Auf den Programmen stehen Rock, Pop, Soul, Latin, Balkan, Ballads und Swing der 60er-, 70er- und 80er-Jahren. Die Big Band spielt mit fünf Saxophonen, vier Trompeten, vier Posaunen, Piano, Bass, Drums. Als letzte ins Finale eingezogen sind als Wildcardgewinner die Martinihuber aus Schielberg bei Marxzell. Die zwölf Musiker haben sich traditionelle Blasmusik von der Polka bis zum Marsch auf die Fahnen geschrieben. Das Repertoire der Combo umfasst jedoch auch moderne Stücke.