Das Streichtrio der Solisten

Das Streichtrio mit Lise Berthaud, Marie Hallynck und Tobias Feldmann ist am Samstag, 27. Oktober, ab 20 Uhr zu Gast im Ravensburger Konzerthaus. Auf dem Programm stehen das Streichtrio Nr. 2 von Schubert, das Streichtrio von Jean Franaix und das Es-Dur-Trio von Beethoven.

Gemeinsam setzen sich die drei jungen Solisten für eine vernachlässigte Gattung ein – das Streichtrio. Im Schatten des Streichquartetts entstanden im 18. und 19. Jahrhundert zahlreiche Werke, die größere Beachtung verdienen, heißt es in der Konzertankündigung. So Schuberts Streichtrio Nr. 2, das er selbst als entscheidenden Wendepunkt von der Klassik hin zur Romantik in seinem künstlerischen Schaffen sah. Das Streichtrio von Jean Françaix aus der Zeit des blühenden Neoklassizismus knüpfe in Formen und Stil an die Musik der Wiener Klassik an, so der Pressetext weiter.

Einflüsse großer Meister

Im Es-Dur-Trio op. 3 von Ludwig van Beethoven verbinden sich Einflüsse der großen klassischen Meister Mozart und Haydn, aber auch der rheinischen Vorbilder Beethovens, wie Rosetti oder Neefe, mit Vorahnungen seines unverwechselbaren Stils, heißt es in der Mitteilung.

Die preisgekrönte französische Bratschistin Lise Berthaud ist als Solistin weltweit mit großen Orchestern unterwegs. Tobias Feldmann steht ihr trotz seiner jungen Jahre in nichts nach. Auszeichnungen wie beim Wettbewerb „Reine Elisabeth“ 2015 in Brüssel oder beim Joseph Joachim-Wettbewerb 2012 schmücken die Vita des Geigers, der sowohl als Solist mit Orchester als auch als Kammermusiker international gefragt ist, heißt es in der Mitteilung. Die Cellistin Marie Hallynck, zahlreich ausgezeichnet unter anderem von der belgischen Musikpresse mit dem Titel „Musician oft the year“, komplettiert das Trio. Bisher war das Konzert mit dem Cellisten Julian Steckel angekündigt. Doch er wird Vater und hat daher die Herbsttournee abgesagt. Die belgische Cellistin Marie Hallynck ist nun für ihn eingesprungen.

Der Eintritt kostet je nach Sitzplatz 15 bis 21 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist Information am Marienplatz. Schüler und Studenten erhalten eine Ermäßigung. Ab 19.30 Uhr findet ein Einführungsgespräch zum Konzert statt.