Das Spitzenspiel steigt in Bodnegg

Bereits über die gesamte Saison hält der Dreikampf zwischen dem SV Wolpertswende, dem TSV Bodnegg und dem TSB Ravensburg die Spieler und Fans der Fußball-Kreisliga B II unter Hochspannung. Am Sonntag um 15 Uhr steigt der 25. und vorletzte Spieltag der Saison. Im Fokus des Interesses steht das Spitzenspiel zwischen Bodnegg und Ravensburg.

Während der SV Wolpertswende und der TSV Bodnegg punktgleich auf den Plätzen eins und zwei liegen, hat der TSB Ravensburg einen Punkt weniger auf dem Konto und somit auch die schlechteste Ausgangsposition des Trios. Ein Sieg im Spitzenspiel beim TSV Bodnegg würde dies aber ändern.

Solch eine spannende Saison, wie sie die Kreisliga B II in dieser Saison erlebt hat, bekommt man mit Sicherheit nicht alle Jahre zu sehen. In den vergangenen Spielzeiten war es meist so, dass eine Mannschaft deutlich vor der Konkurrenz lag. Ganz anders in dieser Saison. Der SV Wolpertswende, der TSV Bodnegg und der TSB Ravensburg liefern sich einen beinahe schon dramatisch spannenden Dreikampf um die Meisterschaft beziehungsweise den Relegationsplatz. Immer wieder wechselte die Tabellenführung, meistens nach den direkten Aufeinandertreffen der drei Topteams. So auch in der vergangenen Woche. Der TSB Ravensburg lag an der Tabellenspitze und galt als leichter Favorit für das Saisonfinale. Eine bittere 0:3-Heimniederlage gegen den SV Wolpertswende kostete den TSB allerdings die Tabellenführung und auch die gute Ausgangslage.

Ravensburg mit Wut im Bauch

Zwei Spiele vor Schluss steht nun wieder der SV Wolpertswende an der Tabellenspitze. Der SVW ist punktgleich mit dem TSV Bodnegg, steht aber in der Tordifferenz um einen Treffer besser da. Das Restprogramm (SV Oberzell II, SV Alttann) spricht zudem auch für Wolpertswende. Mit einem klaren Sieg gegen Oberzell könnte sich der SVW am Sonntag in eine gute Ausgangsposition für den letzten Spieltag bringen. Im Normalfall sollten dem SV Wolpertswende also zwei Siege in den letzten beiden Spielen die Meisterschaft bringen.

Aufgrund des doch deutlichen Sieges des SV Wolpertswende reichte dem TSV Bodnegg der eigene Sieg aus der Vorwoche nicht für die Tabellenführung. Der TSV liegt ein Tor hinter Platz eins. Am Sonntag empfängt Bodnegg den TSB Ravensburg zum Spitzenspiel. Mit einem Heimsieg könnte sich der TSV zumindest den zweiten Platz sichern. Der TSB dagegen wird mit Wut im Bauch anreisen, will er doch auf jeden Fall die Niederlage gegen Wolpertswende vergessen machen. Man darf also gespannt sein, ob bereits am Sonntag die ersten Entscheidungen fallen.

In den restlichen Spielen geht es nur noch um eine möglichst gute Platzierung in der Abschlusstabelle und einen guten Saisonabschluss.

Die Partien: TSV Bodnegg – TSB Ravensburg (Hinspiel 5:4); SV Wolpertswende – SV Oberzell II (2:2); SV Horgenzell – SV Weingarten II (3:5); SC Michelwinnaden – SV Ankenreute (1:8); SV Karsee – SV Alttann (1:3); SV Weißenau – SV Schmalegg (5:1); SV Wolpertswende – SV Oberzell II (2:2).