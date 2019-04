Das Spitzenduo siegt im Gleichschritt

Am 16. Spieltag der Kreisliga B (Staffel 2) hat der FV Molpertshaus dank eines 3:1-Siegs gegen Blitzenreute den Verfolger aus Ankenreute (5:4 in Alttann) auf Distanz gehalten. Der SV Horgenzell feierte einen 8:2-Kantersieg gegen Schlusslicht Michelwinnaden und ist weiterhin Tabellendritter. Der TSV Bodnegg siegte im Kellerduell gegen Oberzell II und verbesserte sich auf Tabellenrang neun. Schmalegg hatte nicht genügend Spieler und musste sein Heimspiel gegen Bad Waldsee absagen.

SV Horgenzell – SC Michelwinnaden 8:2 (5:1) – Tore: 1:0, 5:0, 7:2 Simon Schmid (3., 29., 64.), 2:0, 6:2, 8:2 Benjamin Ritter (5., 62., 76.), 3:0 Manuel Oberhofer (14.), 4:0 Sebastian Bitzer (23.), 5:1 Michael Romer (33.), 5:2 Jonas Scheerle (60.). Horgenzell feiert verdienten Kantersieg. Michelwinnaden begann völlig indisponiert und lag bereits nach einer halben Stunde aussichtslos mit 0:5 zurück. Horgenzell nahm in der Folge etwas den Fuß vom Gas und ermöglichte dem SCM zwei Anschlusstreffer. Nach einer Stunde steigerte sich der SVH wieder und stellte mit drei weiteren Treffern den hochverdienten 8:2-Endstand her.

FV Molpertshaus – SV Blitzenreute 3:1 (1:1) – Tore: 1:0 Dennis Hafner (9.), 1:1 Manuel Nowack (27.), 2:1 Stefan Brändle (40.), 3:1 Berno Maucher (88.). – Molpertshaus siegt erneut. Der FVM ging früh in Führung, Blitzenreute zeigte sich dadurch aber wenig geschockt und glich nach einer knappen halben Stunde aus. Der FVM ging aber wenig später abermals in Führung. Beide Mannschaften schenkten sich im zweiten Durchgang nichts, vor dem Tor fehlte aber meist die letzte Konsequenz. Erst mit dem erlösenden 3:1 zwei Minuten vor dem Ende war das Spiel zugunsten des FV Molpertshaus entschieden.

TSV Bodnegg – SV Oberzell II 3:2 (3:0) – Tore: 1:0 Patrick Sonntag (15.), 2:0 Marko Biesenberger (17.), 3:0 Jan Häfele (34.), 3:1, 3:2 Alexander Herkenroth (68., 75.). Oberzell bringt Sieg über die Zeit. Nach starkem Oberzeller Beginn schlug der TSV eiskalt zu und erarbeitete sich eine beruhigende 3:0-Führung. Oberzell steckte aber nicht auf und kam mit einem Doppelschlag eine Viertelstunde vor dem Ende zurück ins Spiel. Beide Teams spielten nun mit offenem Visier nach vorne, vergaben aber sämtliche Chancen. Die beste hatte am Ende der SVO – kurz vor dem Ende scheiterten die Gäste am Querbalken der Bodnegger. Unter dem Strich wäre auch ein Unentschieden durchaus leistungsgerecht gewesen.

SV Alttann – SV Ankenreute 4:5 (1:2) – Tore: 0:1, 1:4 Robin Braun (9., 62.), 1:1 Pascal Schmutz (13.), 1:2 Kevin Wahl (38., FE), 1:3, 3:5 Mutasem Bellah Issa (54., 90.), 2:4 Marc Horcher (85.), 3:4 Leutrim Ibraj (86.), 4:5 Andre Schneider (90.). – Ankenreute behält in turbulentem Spiel die Oberhand. Beide Mannschaften begannen mit offenem Visier. Die frühe Gäste-Führung glich Alttann postwendend aus. Vor der Pause ging Ankenreute per Strafstoß erneut in Führung und baute diese nach dem Seitenwechsel um zwei weitere Tore aus. Alttann zeigte jedoch eine tolle Moral und kam kurz vor dem Ende nochmal auf 3:4 heran. Doch Ankenreute schlug postwendend zurück. Der erneute Anschlusstreffer der Gastgeber kam letztlich zu spät und Ankenreute sicherte sich somit die wichtigen Punkte im Aufstiegskampf.

Die Partie SV Schmalegg – FV Bad Waldsee wurde aufgrund von Spielermangel aufseiten der Heimelf abgesagt.