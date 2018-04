Das Spitzenduo gibt sich keine Blöße

Am 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga B II hat der SV Wolpertswende durch einen 6:0-Sieg beim SC Michelwinnaden die Tabellenführung verteidigt. Auch der Tabellenzweite TSB Ravensburg gewann deutlich (5:1 in Oberzell). Einen Rückschlag im Aufstiegskampf musste der SV Weißenau hinnehmen – in Karsee kam der Tabellenvierte nicht über ein 3:3 hinaus.

SV Wolpertswende – SC Michelwinnaden 6:0 (5:0) – Tore: 1:0, 2:0, 5:0 Muhammed Örcen (8., 10., 43.), 3:0, 4:0, 6:0 Michael Hensler (33., 35., 70.) – Wolpertswende feiert Kantersieg. Bereits früh stellte der SVW die Zeichen im Spiel gegen Michelwinnaden auf Sieg – zur Pause war die Partie praktisch schon entschieden. Der SCM konnte von Glück sagen, dass Wolpertswende im zweiten Durchgang einen Gang zurückschaltete und nur noch einen weiteren Treffer erzielte.

SV Oberzell II – TSB Ravensburg 1:5 (0:2) – Tore: 0:1 Ramazan Canlier (21.), 0:2 Martin Jelen (39.), 0:3 Vlad Munteanu (55.), 0:4 Leonhard Erlenbusch (59.), 1:4 Omar Conteh (63.), 1:5 Mohamed Ben Saad (68.). – Oberzell chancenlos gegen TSB. Ravensburg bot eine konzentrierte Vorstellung und ließ den SVO nie ins Spiel kommen. Bereits nach einer Stunde war das Spiel beim Stand von 4:0 aus Sicht des TSB entschieden. Am Ende stand ein hochverdienter 5:1-Auswärtssieg. Dadurch bleibt der TSB in der Tabelle auf Tuchfühlung mit dem Spitzenreiter Wolpertswende – beide Teams trennt lediglich ein Punkt.

SV Weingarten II – SV Immenried 4:0 (1:0) – Tore: 1:0 Marco König (24.), 2:0, 3:0 Abeeb Ramon (46., 66.), 4:0 Eigentor (83.) – Weingarten siegt klar gegen Immenried. Von Beginn an war der SVW die bessere Mannschaft und führte verdient mit 1:0 zur Pause. Dank eines Blitzstarts in Hälfte zwei war die Partie früh entschieden. Immenried musste noch zwei weitere Gegentreffer hinnehmen – am Ende stand ein verdienter 4:0-Heimsieg des SVW.

SV Karsee – SV Weißenau 3:3 (1:1) – Tore: 0:1 Pascal Späth (10.), 1:1 Florian Halder (40.), 1:2, 2:3 Hakan Dogan (60., 75.), 2:2 Florian Fakler (70.), 2:3 Lukas Beu (85.) – Karsee punktet trotz dreimaligem Rückstand. In einem munteren Spiel reichten dem SV Weißenau drei Treffer in Karsee nicht zum Sieg. Karsee gab nie auf und verdiente sich einen Punkt redlich. Weißenau verliert als Vierter somit wichtige Punkte im Aufstiegskampf.

SV Alttann – SV Ankenreute 1:6 (0:1) – Tore: 0:1 Mutasem Bellah Issa (39.), 0:2 Kevin Wahl (52.), 0:3 Florin Ungureanu (63.), 0:4 Robin Braun (66., FE), 0:5 Nicolas Fischer (77.), 0:6 Tobias Gindele (87.), 1:6 Tayfun Bengi (90.) – Ankenreute siegt nach starker zweiter Hälfte. Zunächst gelang es Alttann, das Spiel offen zu gestalten. Wenige Minuten vor dem Seitenwechsel ging Ankenreute aber in Führung. Nach der Pause hatten die Hausherren nichts mehr entgegenzusetzen und mussten fünf weitere Gegentore einstecken. Am Kantersieg des SV Ankenreute änderte auch der 1:6-Ehrentreffer mit dem Abpfiff nichts mehr.

SV Horgenzell – SV Schmalegg 3:2 (1:0) – Tore: 1:0, 3:1 Simon Schmid, 2:0 Benjamin Ritter, 2:1 Steffen Mayer, 3:2 Florian Port – Mit einer 1:0-Führung ging Horgenzell in die Halbzeitpause. Der zweite Horgenzeller Treffer schien eine Vorentscheidung darzustellen, doch der SVS kam auf 1:2 heran. Auch nach dem dritten Treffer des SVH gab Schmalegg nicht auf, zu mehr als dem Anschlusstreffer reichte es am Ende aber nicht mehr.