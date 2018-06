Die Uraufführung des Stückes „Das spanische Mädchen“, zu der die Stiftung Peter und Gudrun Selinka und das Kunstmuseum am Montag, 21. Juli, um 19 Uhr ins Kunstmuseum Ravensburg eingeladen hatte, sind keine Karten mehr an der Abendkasse erhältlich. Besucher, die vorab ihre Karten beim Kunstmuseum reserviert haben, können diese am Veranstaltungstag ab 18.30 Uhr im Kunstmuseum abholen und bezahlen.

Weitere Informationen unter Telefon 0751/82812.