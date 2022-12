Das Solar-Ranking: Welche große Kreisstadt produziert die meiste Sonnenenergie?

Kilowatt beschreibt eine Leistung, also wie viel Energie beispielsweise eine PV-Anlage erzeugen kann. Kilowatt unterscheidet sich zu Kilowattstunden. Diese Maßeinheit entspricht der Energie, die bei bestimmter Leistung über eine Stunde verbraucht wird. Beispiel: Ein Föhn hat eine Leistung von 1,5 Kilowatt, das beschreibt, was der Föhn leisten kann – wie gut er trocknet. Lässt man den Föhn eine Stunde lang auf voller Stärke laufen, liegt der Energieverbrauch bei 1,5 Kilowattstunden.

Kreis, Städte und Kommunen, aber auch Privathaushalte und Unternehmen wollen mehr erneuerbare Energie produzieren. Wegen des Top-Wertes von 1.700 Sonnenstunden pro Jahr spielt in der Region der Solarstrom eine besonders wichtige Rolle.

Grund genug, die Fortschritte der Verwaltung, Privatpersonen und Unternehmen zu vergleichen: In welcher Großen Kreisstadt schöpft man die Potenziale aus? Wo gibt es die meisten Anlagen? Und wo wird am meisten Solarstrom produziert? Die Auflösung im Ranking:

Platz 1: Leutkirch

Die Stadt im Allgäu ist unangefochtener Solar-Meister unter den Großen Kreisstädten. Unter anderem hat Leutkirch mit 2089 die höchste Anzahl an Solaranlagen. Und auch bei der installierten Stromleistung steht Leutkirch im Vergleich an der Spitze.

Die Gesamtleistung aller Anlagen auf Leutkircher Dächern liegt aktuell bei fast 35.000 Kilowatt – Spitzenwert im Kreis. Hinzu kommen Freiflächenanlagen, die die Gesamtleistung der Solaranlagen in Leutkirch zum Stand Ende 2021 auf 52.200 Kilowatt schrauben – mit Abstand Platz eins. Und auch im Verhältnis zur Einwohnerzahl liegt Leutkirch vorne. Die Solarleistung pro 1000 Einwohner liegt bei rund 2.300 Kilowatt. Ebenfalls der beste Wert im Kreisvergleich.

Laut den Zahlen der Energieagentur Ravensburg hat Leutkirch auch die Potenzialfläche auf Dächern bisher besser genutzt als die vier anderen Städte – 34 Prozent der möglichen Dachflächen sind mit PV-Anlagen belegt (Stand Mitte 2021). Nur in einer Kategorie muss sich Leutkirch hinter Wangen und Ravensburg einreihen. Im Jahr 2022 wurden in der Stadt bisher „nur“ 74 neue Anlagen installiert.

Leutkirch habe schon vor rund zehn Jahren einen guten Solar-Start mit dem Projekt „Nachhaltige Stadt“ gehabt, sagt Michael Maucher, Prokurist bei der Energieagentur Ravensburg. Dort habe es früh große Unterstützung gegeben, auch große PV-Anlagen, zum Beispiel auf landwirtschaftlichen Dachflächen, umzusetzen.

Platz 2: Wangen

Wangen hat mit 28.300 Kilowatt zwar nur die drittbeste Gesamt-Solarleistung – ansonsten hat sich die Allgäu-Stadt den zweiten Platz aber redlich verdient. Wangen hat beispielsweise die zweithöchste Leistung auf Dächern installiert – 23.500 Kilowatt. Und nutzt die Potenzialfläche auf Dächern mit 25 Prozent am zweitbesten. Zudem hat Wangen mit 1861 die zweithöchste Anzahl an Anlagen im Kreis.

Beeindruckend ist außerdem die Solarleistung im Verhältnis zur Einwohnerzahl. 1.050 Kilowatt Leistung pro 1000 Einwohner zum Zeitpunkt Ende 2021 ist der zweitbeste Wert im Kreis. Im Jahr 2022 kamen außerdem 83 neue Anlagen hinzu, mehr als in den anderen Großen Kreisstädten. Grundsätzlich sei im Landkreis im laufenden Jahr viel Photovoltaik installiert worden, sagt Maucher optimistisch.

2022 haben die Installationen von PV-Anlagen angezogen, sagt Michael Maucher, Prokurist der Energieagentur Ravensburg. (Foto: privat)

Auffällig ist, dass die zwei Städte im Allgäu vorne liegen. Das liege zum einen an den landwirtschaftlichen Betrieben, auf deren großen Dachflächen man schon früh große PV-Anlagen gepackt habe, so Maucher. Noch wichtiger für den Vorsprung Leutkirchs und Wangens seien aber große Freiflächenanlagen.

Die werden nur dann gefördert, wenn sie an Bundes-Autobahnen oder entlang von Bahnlinien liegen. Wangen und vor allem Leutkirch haben diese Chance an der A 96 genutzt und Freiflächenanlagen gebaut – und so ihre Gesamtleistung an Solarstrom vervielfacht.

Platz 3: Bad Waldsee

Der dritte Rang geht ganz knapp an Bad Waldsee, das sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Ravensburg liefert. Die Kurstadt hat weniger Anlagen (1267) als Ravensburg (1383) und hat 2022 zudem 22 Anlagen weniger installiert als der große Nachbar. Zudem hat Bad Waldsee mit 15.000 Kilowatt auf den Dächern und 21.100 Kilowatt Gesamtleistung weniger Solarenergie installiert als Ravensburg.

Womit hat sich Bad Waldsee dann den dritten Platz verdient? Im Verhältnis zur Einwohnerzahl hat die Kurstadt klar die Nase vorne. Mit 1.046 Kilowatt Solarleistung pro 1000 Einwohner liegt Bad Waldsee weit vor Ravensburg und nur knapp hinter Wangen. Zudem nutzen die Bad Waldseer Bürger und die Verwaltung ihre Dachflächen besser als Ravensburg: 19,3 Prozent der möglichen Dachflächen waren Mitte 2021 schon belegt.

Zeit für einen Blick auf die bundesweite Konkurrenz. Die „Wirtschaftswoche“ hat mit Daten der Bundesnetzagentur die Solarleistung aller Großstädte über 200.000 Einwohner verglichen. In diesem Ranking liegt Chemnitz vorne, mit 298 Kilowatt pro 1000 Einwohner. Bad Waldsees Wert ist 3,5 Mal so hoch, Leutkirchs sogar 7,5 Mal.

Noch schlechter sieht es bei den Millionenstädten aus: München produziert 61 Kilowatt pro 1000 Einwohner. Schlusslicht ist Hamburg mit 36 Kilowatt pro 1000 Einwohner – das ist nur 1,6 Prozent von dem, was Leutkirch an Leistung pro 1000 Einwohner installiert hat.

Platz 4: Ravensburg

Ravensburg schnuppert am Podest, wird jedoch letztlich auf Rang vier verdrängt. Grund ist unter anderem die vergleichsweise schlechte Ausschöpfung des Potenzials auf Dachflächen von nur 11,2 Prozent. Außerdem hat die bevölkerungsreichste Stadt des Kreises nur die drittmeisten Anlagen (1383).

Damit bewegt sich die Solarleistung Ravensburgs nur im Mittelmaß. Auf den Dächern erreicht die Oberschwaben-Metropole mit 16.800 Kilowatt gerade so Platz zwei. Bei der Gesamtleistung von 29.900 Kilowatt ebenfalls ein knapper zweiter Rang.

Die große Schwäche, die sich daraus ergibt, ist die schlechte Pro-Kopf-Solarleistung. Runtergerechnet auf 1000 Einwohner sind in der Stadt Ravensburg, Stand Ende 2021, nur 587 Kilowatt installiert – Leutkirchs Wert ist fast viermal so hoch.

Warum hinken die urbanen Städte Ravensburg, aber auch Weingarten, so hinterher? Das habe mehrere Gründe, sagt Michael Maucher. Zum einen kommen bei den zwei Städten im Schussental kaum Freiflächenanlagen infrage – der Flächendruck ist laut Maucher einfach deutlich höher. Ein Landwirt überlegt sich hier doppelt so lange, ob er seine Fläche für einen Solarpark verpachtet. Zudem verhindere der rechtlichen Rahmen Hausbesitzern häufig die Umsetzung einer PV-Anlage, so Maucher. Stichwort Denkmalschutz.

Doch gibt es in Ravensburg nicht viele Industriedächer, die man ausstatten könnte? Das stimmt, sagt Maucher. Viele Unternehmen hätten auch Interesse daran, ihren Strom auf dem eigenen Dach zu produzieren. Doch einerseits versperren häufig technische Anlagen die mögliche Fläche. „Etliche Industriehallen in Ravensburg und Weingarten können außerdem die zusätzliche Dachlast nicht tragen.“ Die Unternehmen müssten an die Statik ran und umbauen – das kostet den meisten zu viel.

Platz 5: Weingarten

Schlusslicht ist Weingarten – Grund ist vor allem ein riesiger Nachteil, den die Stadt hat. Weingarten hat die wenigsten Solar-Anlagen (857), die geringste Leistung auf Dächern (6.500 Kilowatt), die geringste Gesamtleistung (8.900 Kilowatt) und den kleinsten Leistungswert pro 1000 Einwohner (354 Kilowatt).

Immerhin nutzen die Weingartener ihre Dächer mit bisher 11,4 Prozent des Gesamtpotenzials etwas besser als Ravensburg (11,2). Und Weingarten hat 2022 mit 68 neuen Anlagen mehr installiert als Schlusslicht Bad Waldsee.

Warum ist Weingarten so abgeschlagen? Mit rund zwölf Quadratkilometern Fläche ist die Stadt deutlich kleiner als die anderen vier Großen Kreisstädte, die bei rund 100 Quadratkilometern oder noch deutlich darüber liegen.

Es gebe kaum große landwirtschaftliche Dächer oder verfügbare Freiflächen. „Einen guten Pro-Kopf-Wert zu erreichen, ist in Weingarten sehr schwer“, sagt Maucher.

Die Daten stammen von der Energieagentur Ravensburg, dem Statistischen Landesamt, der Vergleichsplattform „Selfmade Energy“ und schließen private PV-Anlagen, Solarparks und PV-Anlagen auf öffentlichen und industriellen Gebäuden ein.