Das sind die wichtigsten Termine der Jubiläumsfasnet in Ravensburg

Die heiße Phase der Fasnet beginnt. Bis Fasnetsdienstag wird sich jetzt kaum ein Ravensburger dem bunten Treiben in der Stadt entziehen können. Im Folgenden gibt die „Schwäbische Zeitung“ einen Überblick über die wichtigsten Termine im Jubiläumsjahr der Schwarze-Veri-Zunft, die 2020 ihr 50-jähriges Bestehen feiert:

Mittwoch, 19. Februar

Maskenbefreien, Gespinstmarkt, 19 bis 21 Uhr: Auch im Jubiläumsjahr beginnt die Schwarze-Veri-Zunft ihre Hauptfasnet mit dem traditionellen Maskenbefreien. Die Besucher erwarten verschiedene Einlagen von Musiken und Fanfarenzügen sowie zwei Tanz- beziehungsweise Brauchtumsaufführungen.

Fasnetshock, Schwörsaal, 20 Uhr: Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr einen Fasnetshock. Im Anschluss an das Maskenbefreien geht es im historischen Schwörsaal der Stadt weiter. Neben der traditionellen Verleihung der Ehrenorden gibt es Einlagen und im Anschluss einen gemütlichen Hock mit Fasnetsmusik aus der Dose. Für Bewirtung ist gesorgt.

Donnerstag, 20. Februar

Schülerbefreiung: 9 Uhr St. Konrad, 11 Uhr Klösterle, 11 Uhr St. Christina, 11.30 Uhr Grundschule Neuwiesen, 11.45 Uhr Grundschule Weststadt, 11.45 Uhr Kuppelnau.

Rathaussturm, Altes Rathaus, 13.30 Uhr: Auch im Jubiläumsjahr reißen die Narren wieder die Macht an sich und stürmen das Ravensburger Rathaus, um die Stadtoberen zu „entmachten“.

Narrenbaumstellen, Gespinstmarkt, 14.30 Uhr: Keine Hauptfasnet ohne Narrenbaum – den stellt die Schwarze-Veri-Zunft im Anschluss an den Rathaussturm auf.

Weiberball 2020 „Welcome back“, Schwörsaal, 19.30 Uhr: 2020 gibt es nach langer Zeit wieder einen echten Weiberball in Ravensburg. Laut Schwarze-Veri-Zunft sei der Weiberball viele Jahre eine Garantie für eine richtig coole Party gewesen. Nach einer Pause knüpfen die Narren jetzt genau dort wieder an – so lautet das Motto „Welcome Back“.

Freitag, 21. Februar

Räuberbeute sammeln, Innenstadt, 13.30 Uhr: Die Räuberguppe zieht wie in jedem Jahr durch die Ravensburger Geschäfte und erleichtert die Inhaber um Nützliches und Wertvolles um die „Beute“ dann im Anschluss der Ravensburger Tafel zur Verfügung zu stellen.

Hemdglonkerumzug , Innenstadt, 18.30 Uhr: Fasnet mal ganz direkt: Mit dem Hemdglonker-Umzug ziehen alle, die teilnehmen möchten, verkleidet mit Nachthemd und Schlafmütze durch die Stadt. Danach steigt eine große Abschlussparty vor der Bühne.

Samstag, 22. Februar

Seelenmesse, Schwörsaal, 8 Uhr: Auch im Jubiläumsjahr darf die allseits beliebte „Seelenmesse“ nicht fehlen. Ab 8 Uhr gibt es frisch belegte Seelen und Programm im Schwörsaal.

Narrenverbrüderung, Holzmarkt / Nördlicher Marienplatz, 11 Uhr: Die Narren aus Ravensburg und Weingarten verbrüdern sich dieses mal in Ravensburg, mitten auf dem Marienplatz an der Festbühne. Mit dabei sind die Plätzlerzunft und der Mostclub aus Weingarten.

Sonntag, 23. Februar

Narrenmesse, Liebfrauenkirche, 10 Uhr: Immer ein ganz besonderer Anlass ist die Narrenmesse, in diesem Jahr in der Liebfrauenkirche. Im Anschluss gibt es einen Sektempfang im Haus der katholischen Kirche.

Große Jubiläumsparty, Marienplatz, 18 Uhr: Es warten zahlreiche Musikgruppen die im Sternmarsch einlaufen und aufspielen. Auf der Festbühne gibt es neben Tanzaufführungen jede Menge Partymusik. Außerdem werden zwei Party-Zelte aufgebaut – das „Hexenloch“ und die „Schalmeien- & Räuberhöhle“.

Ehrengast-Empfang, Schwörsaal, 18 Uhr: Nur für geladene Gäste.

Rosenmontag, 24. Februar

Großer Narrensprung, Innenstadt, 10 Uhr: Für die Schwarze-Veri-Zunft und alle Gäste das Highlight der Fasnet – der große Narrensprung durch die Ravensburger Innenstadt. Im Jubiläumsjahr kommen viele befreundete Zünfte aus dem Alemannischen Narrenring, aber auch Partnerzünfte, Bruderzünfte und Schussentäler Zünfte.

Und wohin nach dem Narrensprung? Ab 10.30 Uhr bewirtet die Schwarze-Veri-Zunft im Schwörsaal am Marienplatz mit Kaffee und Kuchen. Von 9 bis 19 Uhr wird in den beiden Party-Zelten „Räuber- & Schalmeienhöhle“ und „Hexenloch“ am Marienplatz gefeiert.

Fasnetsdienstag, 25. Februar

Fasnetsverbrennen, Gespinstmarkt, 19 Uhr: Mit dem Fasnetsverbrennen geht die fünfte Jahreszeit auch 2020 zuende.

Kehraus, Schwörsaal, 20.30 Uhr: Die Jubiläumsfasnet 2020 lassen die Narren und Besucher gemeinsam beim Kehraus im Schwörsaal ausklingen.

Samstag, 29. Februar

Funkenringwürfeln, Zunftheim Wernerhof, 19.30 Uhr: Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr findet wieder das Funkenringwürfeln im Wernerhof statt.