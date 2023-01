Reality-TV-Sternchen ziehen zusammen und Statement des ZfP: Das war die Woche im Kreis

Umut Tekin aus Ravensburg und seine neue Freundin Jana-Maria Herz haben bei verschiedenen Fernsehshows die große Liebe gesucht. Jetzt sind die beiden ein Paar und in Umuts Heimat zusammengezogen.

Vier Menschen aus der Region haben es in wenigen Tage auf den Stuhl in Günther Jauchs Quiz-Sendung „Wer wird Millionär“ geschafft. So hat sich Gabriele Bärnwick aus Ravensburg geschlagen.

Zu Beginn der Woche ist die Bewerbungsfrist um das Amt des Landrates im Kreis Ravensburg zu Ende gegangen. Es bleibt dabei, Amtsinhaber Harald Sievers bekommt einen Gegenkandidaten mit dem gleichen Parteibuch.

Paukenschlag beim DEL-Zweitligisten Ravensburg Towerstars. Der Eishockeyverein trennt sich von Coach Tim Kehler und holt einen alten Bekannten an die Bande zurück.

