Take-That-Mitglied in Ravensburg und neue Ideen für die OSK: Das war die Woche im Kreis

Ein echter Superstar der 1990er-Jahre ist in Ravensburg unterwegs gewesen. Howard Donald, früherer Band-Kollege von Robbie Williams bei Take That, hat hier seinen Bruder Mick besucht. Dieser lebt inzwischen in Bad Saulgau und arbeitet in einem Café in Ravensburg.

Immer wieder war es in dieser Woche richtig gefährlich in Ravensburg und dem Kreis unterwegs zu sein. Denn gefrierender Regen hat die Straßen und Gehwege der Region teilweise zu echten Spiegelflächen werden lassen.

Wie geht es weiter mit der Oberschwabenklinik (OSK)? Zwei Fraktionen haben Anträge vorgelegt, die erheblichen politischen Zündstoff bergen. So wittert die SPD eine Chance, die Schließung des Standortes Bad Waldsee rückgängig zu machen. Die FDP hingegen will dem Hang zur Kirchturmpolitik ein Ende bereiten.

Die Hochschule Ravensburg-Weingarten hat einen Millionenbetrag geerbt. Jetzt soll eine Stiftung gegründet werden, die die Ausbildung junger Menschen unterstützt. Das ist über den Spender bekannt.

Das Wichtigste der Woche auf einen Blick.