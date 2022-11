Freunde stellen Straftäter und neue Parkregel bereiten Sorgen: Das war die Woche im Kreis

Am Donnerstag war ein Straftäter nicht von seinem Freigang in eine psychiatrische Einrichtung in Ravensburg zurückgekehrt. Noch am selben Abend erkannten vier junge Männer den Entflohenen in einer Bar und reagierten beherzt.

Das Gratis-Parken auf dem Scheffelplatz in Ravensburg ist im Frühjahr Geschichte. Anwohner der Nordstadt befürchten nun, dass durch Parkplatzsuchende der Verkehr in den Wohngebieten zunimmt.

Im deutschen Grundwasseratlas gibt es in Leutkirch eine Auffälligkeit. Jetzt stellt sich die Frage, ob in der Region langfristig das Wasser knapp werden könnte.

Wohnen, Gewerbe und ein Ärztehaus: Auf dem Areal des ehemaligen Krankenhauses 14-Nothelfer soll ein neues Quartier entstehen. Die Planungen übernimmt ein Büro aus Stuttgart.

