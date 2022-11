Straftäter auf der Flucht und Landrat will es nochmal wissen: Das war die Woche im Kreis

Mehrere Tage war die Polizei auf der Suche nach einem entflohenen Straftäter. Der Mann, der im Zentrum für Psychiatrie untergebracht ist, war bei einem begleiteten Ausgang in der Ravensburger Altstadt entflohen. So hat die Polizei der Mann gefasst.

Endlich haben die Planungen für die B30-Ortsumfahrung Gaisbeuren begonnen. Aber neben dieser guten Nachricht gibt es auch einen Wermutstropfen.

Rund ein halbes Jahr ist der verheerende Brand eines Einfamilienhauses in Leupolz her. So geht es der Familie inzwischen und diese Zukunftsfragen sind für die Opfer immer noch ungeklärt.

In den vergangenen Monaten musste Landrat Harald Sievers harsche Kritik einstecken. Im Frühjahr steht erneut die Landratswahl an. Darum kandidiert der 47-Jährige nochmal.

Das Wichtigste der Woche auf einen Blick.