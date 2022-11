Eine illegale Party und Brandstifter am Werk: Das war die Woche im Kreis

Rund 100 junge Leute hatten bei einer illegalen Party in Ravensburg gefeiert. Spontan war die Feier, die die Polizei wegen Beschwerden auflöste, nicht. Es wurden sogar Ausweise kontrolliert.

Gefeiert wurde auch der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor, der zu Besuch in Ravensburg war. Auch hier kamen mehrere hundert Leute zusammen, für Selfies, aber auch Gespräche.

Die Kriminalpolizei ermittelt in Wangen. Hier musste die Feuerwehr gleich zweimal in die Stadthalle ausrücken, weil dort vermutlich vorsätzlich Brände gelegt worden waren. In der Halle waren erst kurz zuvor Flüchtlinge untergekommen.

Baden-Württemberg hat eine neue Braunviehkönigin und diese kommt aus Amtzell.

Das Wichtigste der Woche auf einen Blick.