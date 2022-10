Neues Leitungstrio bei der OSK und die Hausärzte streiken: Das war die Woche im Kreis

Nach unruhigen Zeit soll jetzt an der Oberschwabenklinik vorerst Ruhe einkehren. Nach zahlreicher öffentlicher Kritik am bisherigen Geschäftsführer und seiner plötzlichen Entlassung soll nun ein Dreigestirn die Geschicke der OSK in die Hand nehmen.

Neuerungen gibt es auch bei der Seelsorgeeinheit Ravensburg Süd. Hier hat mit Fabian Ploneczka ein neuer und ganz junger Pfarrer seine Tätigkeit begonnen. Er erklärt, wie Kirche es schafft, noch junge Menschen wie ihn zu faszinieren.

Auch im Landkreis Ravensburg haben sich am Mittwoch Hausärzte am bundesweiten Streik beteiligt. Bei Schwäbische.de haben sie erklärt, was die Beweggründe für die Praxisschließungen waren.

Aus für den Windpark im Altdorfer Wald? Eine Änderung der Übungsrouten beim Hubschraubergeschwader in Laupheim könnte dazu führen, dass der grüßte in der Region geplante Windpark nicht gebaut werden kann.

