Ärger bei den Kita-Eltern und Hilferuf der Blaulichtfamilie: Das war die Woche im Kreis

In Bad Waldsee muss neben dem „Café & Brot“ an der B 30 das nächste Café schließen. In dieser Woche hat die Inhaberin erzählt, warum sie nicht weiter an ihrem Herzensprojekt festhalten kann.

Zahlreiche Kitas in Ravensburg haben in den vergangenen Wochen ihr Öffnungszeiten kurzzeitig, aber auch dauerhaft, verkürzt. Das lässt die Eltern erfinderisch werden. Aber sie machen auch ihrem Ärger Luft.

Urlaub mal anders: Eine Leutkircherin hat ihren Sommerurlaub nicht am Strand verbracht, sondern in luftiger Höhe. Dort hat sie nicht die Seele baumeln lassen, sondern kräftig im Stall mitgeholfen.

Derzeit kommen wieder viele Geflüchtete in die Region, das fordert vor allem wieder die Ehrenamtlichen bei Sanitätsdiensten, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk. Die Helfer geraten zunehmend an ihre Grenzen und hoffen auf baldigen „Regelbetrieb“.

